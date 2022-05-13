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На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото)

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Эстония, Пятница 13 мая 2022 20:05
На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото) В Эстонии, как и в других странах мира, Путину советуют покончить с жизнью (коллаж: Styler)
Автор: Styler

В Эстонии 13 мая проходит благотворительный товарищеский матч между Флорой из Таллинна и киевским Динамо.

Эта игра - в рамках европейского турне "бело-синих", по итогам которого собранные средства пойдут на нужды украинцев, страдающих из-за военной агрессии со стороны России.

На стадионе A.Le Coq Arena в столице Эстонии собрались тысячи болельщиков как местных, так и из числа тех украинцев, которые вынужденно временно переехали в Прибалтику.

В самом начале игры присутствующие затянули всемирно известную песню "Путин - х*йло". А также вывесили красноречивый баннер, который может быть пророческим.

На нем изображен силуэт президента России, которому стреляют в голову из пистолета. И сопровождает это надпись "Putin huilo".

На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото)

Кадр из трансляции

Интересно, что в канун игры эстонские СМИ писали, что на стадионе будет звучать известная песня о российском тиране. И просили относиться к этому с пониманием.

На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото)На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото)На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото)

Кадры из трансляции

Заметим, что перед матчем для болельщиков спела жительница Мариуполя Александра Лищук (ALYA). Девушка исполнила песню "Місто Марії", растрогав тысячи сердец.

Добавим, что на сегодня благодаря матчам, которые Динамо провело в благотворительном туре, собрано около 22 миллионов гривен. Эти деньги в частности пойдут на поддержку украинских беженцев в разных уголках Европы.

До игры с Флорой киевляне провели поединки с загребским Динамо, дортмундской Боруссией, швейцарским Базелем и другими европейскими клубами.

Раньше красноречивый баннер, посвященный президенту России, вывесили также фанаты во время футбольного матча чемпионата Польши между командами Лех и Легия.

Напомним, не так давно руководство Динамо выгнало из состава команды футболиста, который оказался сыном чиновника "ЛНР".

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Владимир Путин Динамо
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