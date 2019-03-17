Меган Маркл и принц Гарри в старости: как будет выглядеть семья через 30 лет

Новые технологии позволили увидеть старость королевской семьи

Меган Маркл в старости вместе со своим мужем принцем Гарри. Посмотреть на это позволили новаторские технологии, которые показали, как принц Гарри и герцогиня Сассекская будут выглядеть в пенсионном возрасте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Программное обеспечение Future Face, которое было создано косметическим хирургом Джулианом Де Силвой, позволило изменить внешность королевской семьи, добавив им 25-35 лет.

Доктор Де Сильва использует фотографии пациентов, которые накладываются друг на друга. Программное обеспечение распознает ключевые признаки старения, такие как провисание кожи вокруг глаз, и прогнозирует, насколько изменится лицо в последующие годы.

Меган Маркл/скриншот с dailymail.co.uk

"Эта новая технология картирования лица позволяет нам с научной точки зрения смотреть в будущее и точно знать, как человек будет стареть", - отметил специалист.

По его словам, гены Меган Маркл с ее оливковым цветом лица и потрясающим образом жизни позволяют предположить, что она будет стареть постепенно. При этом Де Сильва завил, что герцогиня Сассекская – лучшая модель, которую они когда-либо тестировали.

Кроме того, доктор заявил, что есть все шансы на то, что Меган будет выглядеть на несколько лет моложе Кейт Миддлтон, несмотря на то, что Меган старше на год.

Кейт Миддлтон/скриншот с dailymail.co.uk

"Как и Меган, герцогиня Кембриджская прекрасно стареет, но может выглядеть на несколько лет старше невесты принца Гарри в возрасте 61 года из-за различий в цвете кожи", - сообщил эксперт.

Что касается принца Гарри, то по мнению Де Сильвы, в старости он все больше будет похож на своего отца принца Чарльза.

"У королевской семьи фантастические гены, и они, как правило, доживают до зрелого возраста - отчасти из-за отличной диеты и самых лучших медицинских услуг, которые можно купить", - подытожил Де Сильва.

Принц Гарри/скриншот с dailymail.co.uk

Напомним, что в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл закатила скандал из-за пустяка.