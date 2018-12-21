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"Музыкальный мишка": в центре Харькова появился гигантский праздничный объект

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 08:22
"Музыкальный мишка": в центре Харькова появился гигантский праздничный объект
Коллаж РБК-Украина

Возле объекта установлена панель с кнопками, которая запускает новогоднюю музыку

В центре Харькова установили музыкальный праздничный объект – огромного медведя в свитере, который умеет петь новогодние песни. Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.

Медведя посадили возле знаменитой Зеркальной струи, напротив Харьковского театра оперы и балета. По внешнему виду медведь напоминает персонажа книги британского писателя Алана Александра Милна Винни Пуха. У него такого же цвета светло-коричневая шерсть и ярко-красный свитер. Высота фигуры в сидячем положении – 3 с половиной метра.

&quot;Музыкальный мишка&quot;: в центре Харькова появился гигантский праздничный объект

Фото: Музыкальный мишка (facebook.com/kharkiv1654)

Рядом с медведем установлена специальная панель с разноцветными кнопками. Если нажать на одну из кнопок – медведь начинает играть новогодние мелодии и светится разноцветными огоньками.

Жители Харькова с удовольствием фотографируется возле такого красавчика, а малыши нажимают на кнопки, чтобы играла музыка.

 

Фото: objectiv.tv

Как сообщили в комментариях под постом, возле медведя не установлена никакая охрана, так как предполагают, что красть исполинского новогоднего медведя никому в голову не придет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Софийской площади зажглась праздничная елка.

Высота нынешней хвойной королевы составляет 25 метров. Ее украшают полторы тысячи игрушек и более 3 километров гирлянд, сияющих холодным "арктическим" светом.

А также рассказывали о том, что харьковская новогодняя елка оказалась самой высокой среди "коллег" в других городах Украины. 

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