"Музичний ведмедик": в центрі Харкова з'явився гігантський святковий об'єкт

Колаж РБК-Україна

Біля об'єкта встановлена панель з кнопками, яка запускає новорічну музику

У центрі Харкова встановили музичний святковий об'єкт – величезного ведмедя у светрі, який вміє співати новорічні пісні. Про це повідомили на сторінці "Харків 1654" в соціальній мережі Facebook.

Ведмедя посадили біля знаменитого Дзеркального струменя, навпроти Харківського театру опери та балету. За зовнішнім виглядом ведмідь нагадує персонажа книги британського письменника Алана Александра Мілна Вінні Пуха. У нього такого ж кольору світло-коричнева шерсть і яскраво-червоний светр. Висота фігури в сидячому положенні – 3 з половиною метра.

Фото: Музичний ведмедик (facebook.com/kharkiv1654)

Поруч з ведмедем встановлена спеціальна панель з різнобарвними кнопками. Якщо натиснути на одну з кнопок – ведмідь починає грати новорічні мелодії і світиться різнобарвними вогниками.

Мешканці Харкова з задоволенням фотографується біля такого красеня, а малюки натискають на кнопки, щоб грала музика.

Фото: objectiv.tv

Як повідомили у коментарях під постом, біля ведмедя не встановлена жодна охорона, так як припускають, що красти велетенського новорічного ведмедя нікому в голову не прийде.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Софійській площі засяяла святкова ялинка.

Висота нинішньої хвойної королеви становить 25 метрів. Її прикрашають півтори тисячі іграшок і більше 3 кілометрів гірлянд, сяючих холодним "арктичних" світлом.

А також розповідали про те, що харківська новорічна ялинка виявилася найвищою серед "колег" в інших містах України.