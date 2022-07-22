Нейробиолог назвал простые "трюки", как повысить производительность

Некоторые обычные действия или привычки во время повседневных занятий способны оказывать на организм положительный эффект, улучшая активность и повышая производительность труда. Такие простые правила назвал нейробиолог Дин Бернетт, дав полезные советы по приобретению полезных навыков.

Специалист обращает внимание, что нынче в сети можно найти массу сомнительных лайфхаков от людей, утверждающих, что они якобы знают секрет повышения продуктивности, будь то пробуждение в 4 утра, прием определенных добавок или насыщение дня делами.

"Однако многие из этих утверждений не имеют под собой никакой научной основы, а многие совершенно неверны", - отмечает нейробиолог.

Так, Бернетт объяснил, что на самом деле есть определенные трюки для увеличения производительности, которые действительно стоит включить в свою повседневную жизнь. Вот они:

Фоновая музыка полезна

Прослушивание музыки "фоном" во время работы способствует большей сосредоточенности, а не является отвлекающим фактором. Специалист уточняет, что весь фокус в особенностях систем внимания: сознательной и бессознательной.

Дело в том, что когда человек сосредоточен на определенной задаче, бессознательная система воспринимает небольшой шум, случайные звуки, однако при фоновой музыке бессознательное остается сосредоточенным только на решении проблемы.

Нейробиолог добавил, что инструментальная музыка тут работает лучше, чем песни.

Высыпаться лучше, чем подниматься в 4 утра

Вставать ни свет ни заря специально, чтобы чувствовать себя более продуктивным - не нужно. Для положительного эффекта людям желательно подниматься с кровати тогда, когда есть нормальное высыпание.

Так, во время ночного отдыха мозг обрабатывает воспоминания и мысли, накопленные в течение дня, и интегрирует их в нейронные сети, что помогает решать проблемы и находить решение.

Кроме того, добавляет Бернетт, сон способствует концентрации внимания, улучшает здоровье и настроение, снижает раздражительность.

Гуляйте и окружайте себя растениями

Почему часто на рабочих местах можно заметить различные вазоны и комнатные растения, неужели только из-за эстетического вида, спрашивает медик. И тут же отвечает: растения, листва и другие виды зелени на самом деле хороши для продуктивности.

"Это было подтверждено многими исследованиями, в которых сообщается об увеличении производительности труда, когда на рабочем месте появляются растения", - рассказывает Бернетт.

Отчасти это происходит благодаря процессу восстановления внимания, который иногда называют "увлечением" - когда мы смотрим на них, мозг не стимулируется чрезмерно, как это происходит с другими вещами, но расслаблен.

Занимайтесь спортом и используйте сбалансированную диету

Как было доказано бесчисленное количество раз - регулярные физические упражнения приносят много пользы телу и мозгу, улучшая его функциональность и продуктивность.

Рациональная диета также может иметь прямое влияние на наш мозг, ведь нездоровая пища может оказывать быстрое негативное влияние на его работу, влияя на способность концентрироваться и оставаться мотивированными при выполнении текущих задач.