Никому не мешает: в Одессе под Домом профсоюзов построили шашлычную (видео)

Фото: Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года

Глава Федерации профсоюзов Одесской области прокомментировал ситуацию

Накануне пятой годовщины трагедии в Одессе на заднем дворе Дома профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года в огне погибли десятки человек, обнаружили шашлычную. Беседку с мангалом соорудили на Куликовом поле прямо во дворике здания, передает местное издание Думская.net.

Охранник и уборщица пытались прогнать журналиста, который снимал это неуместное "явление". Они "угрожали физической расправой" и пытались напугать его правоохранительными органами. Сотрудник СМИ только приветствовал такую инициативу и сам призвал охрану вызвать полицию.

В Одессе на заднем дворе Дома профсоюзов построили шашлычную (фото: dumskaya.net)

Председатель Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслав Буратынский прокомментировал ситуацию с мангалом и заявил, что не знает, кто его установил в этом месте.

В то же время, он ничего плохого в шашлычной под Домом профсоюзов не видит, ведь она "никому не мешает".

Видео: YouTube / Думская Нет

Как сообщалось ранее, недавно на росТВ на ток-шоу российский политолог назвал трагедию в Одессе 2 мая 2014 года "ликвидацией малоценного человеческого материала".

Также мы писали о том, что cкандал вокруг открытия фаст-фуда KFC в киевском Доме профсоюзов получил продолжение. Так, глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа заявил, что в работе ресторана быстрого питания "нет ничего противозаконного". Кроме того, по его словам, в заведении не будет танцев, музыки и других подобных развлечений.