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Нікому не заважає: в Одесі під Будинком профспілок побудували шашличну (відео)

STYLERЖиття    28.04.2019 - 20:21
Нікому не заважає: в Одесі під Будинком профспілок побудували шашличну (відео)
Фото: Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року

Голова Федерації профспілок Одеської області прокоментував ситуацію

Напередодні п'ятої річниці трагедії в Одесі на задньому дворі Будинку профспілок, в якому 2 травня 2014 року у вогні загинули десятки людей, виявили шашличну. Альтанку з мангалом спорудили на Куликовому полі прямо у дворику будівлі, передає місцеве видання Думська.net.

Охоронець і прибиральниця намагалися прогнати журналіста, який знімав це недоречне "явище". Вони погрожували фізичною розправою" і намагалися налякати його правоохоронними органами. Співробітник ЗМІ тільки вітав таку ініціативу і сам закликав охорону викликати поліцію.

 

В Одесі на задньому дворі Будинку профспілок побудували шашличну (фото: dumskaya.net)

Голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський прокоментував ситуацію із мангалом та заявив, що не знає, хто його встановив у цьому місці.

Водночас, він нічого поганого у шашличній під Будинком профспілок не бачить, адже вона "нікому не заважає".

Відео: YouTube / Думська Нет

Як повідомлялося раніше, нещодавно на росТБ на ток-шоу російський політолог назвав трагедію в Одесі 2 травня 2014 року "ліквідацією малоцінного людського матеріалу".

Також ми писали про те, що скандал навколо відкриття фаст-фуду KFC в київському Будинку профспілок отримав продовження. Так, глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа заявив, що в роботі ресторану швидкого харчування "немає нічого протизаконного". Крім того, за його словами, у закладі не буде танців, музики та інших подібних розваг.

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