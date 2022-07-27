Океан Ельзи показали щемящее видео, в котором переплелись жизнь в тылу и боевые действия на фронтах

Океан Ельзи презентовали новый клип на песню Квіти мінних зон. И это - больше, чем просто новые трек и видео. Это - наше настоящее, наша жизнь и наша вера.

Рассказываем больше о песне, видео и новый проект ОЕ, нацеленный на помощь воинам ВСУ.

Что известно о песне Квіти мінних зон

Данная композиция была написана несколько лет назад и должна войти в новый альбом ОЕ в апреле 2022 года, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину пластинка так и не вышла. Пока.

А видео на песню, в том числе и документальные кадры на Донбассе, было снято несколько недель назад.

В основу клипа легла идея режиссера Олега Томина, когда в кадре одновременно происходят события в двух измерениях - жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за свободу и независимость Украины.

Но самое главное, говорят музыканты, это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки - война, на расстоянии руки - тыл.

"Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же - ярость к врагу, которая превращается в решимость, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны", - говорится в описании видео.





Текст песни Квіти мінних зон:

Поверталися додому

Як надовго невідомо

Ще залишилась не взята висота

Поверталися додому

Розійшлися по одному

А тебе не відпускає пустота

Приспів:

Вона рве твої думки

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон

Цвітуть квіти мінних зон

Дихає війна

Мамо це не сон!

Не кажи мені "я знаю"

Мамо ти не уявляєш

Як удав не відпускає пустота

Поки спокою не має

Кожен метр твого краю

І не взята кожна твоя висота

Приспів.

По дорозі до вокзалу

Тебе дівчина чекала

І в обіймах рятувала сірий день

Як надовго невідомо

Чи повернешся додому

Чи залишишся у пам'яті лишень

Вона рве твої думки

Вона - пам'ять навпаки

Вона - сльози і бетон

Вона - квіти мінних зон

Дихає війна

Ні мамо це не сон

Главные герои видео на песню Квіти мінних зон

Добавим, что вместе с премьерой нового творческого наследия Святослав Вакарчук и Ко совместно с фондом "Повернись живим" запустили проект #ДорогиПеремоги. Его цель - сбор средств на новые, качественные пикапы для наших защитников.

Приобщиться к инициативе можно по ссылке.