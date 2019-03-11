Отказ от еды – не главное: отличия Поста у католиков и православных

Фото: Великий пост (коллаж РБК-Украина)

Чем отличаются разные традиции поста перед Пасхой – в материале

Великий пост 2019 в Украине начнется 11 марта и продлится до 27 апреля, завершаясь праздником Пасхи. Во время Великого поста украинцы часто задаются вопросом о том, чем традиции этого периода отличаются у православных и у греко-католиков. Ведь пост есть и у тех, и у других, и в Украине широко распространены обе традиции.

На самом деле Великий пост как у православных, так и у греко-католиков имеет те же "цели", а традиции его проведения отличаются лишь немногим. Так, могут быть отличия в отказе от конкретных продуктов. Одни могут отказаться только от алкоголя или кофе, а другие придерживаются намного более строгих правил.

Но эти различия уже сугубо индивидуальные, а не глобальные. Также среди многих верующих популярен отказ не только от еды, но и от привычных им развлечений. Например, во время поста они могут отказаться слушать музыку или даже смотреть любимые фильмы, хотя такие правила нигде не прописаны.

В чем же главные отличия?

Какое же одно из главных отличий в традициях поста у греко-католиков и у православных? Прежде всего это ограничение количества пищи и количества ее приемов.

В основном греко-католикам разрешается во время поста есть по большому счету все, но только раз в день. В другие, более суровые дни поста, верующие отказываются от употребления привычных им продуктов. Например, мяса.

Фото: И у католиков, и у православных, во время поста основу стола составляют овощные продукты, каши, супы (pixabay.com)

В православной традиции правила есть только раз в день, а не больше, нет. Зато есть ограничения по самим продуктам. К примеру, нельзя есть продукты с растительным маслом, за исключением субботы и воскресенья. Только два раз в пост православная традиция позволяет верующим есть продукты с содержанием рыбы. Во время Великого поста также нельзя есть яйца, молоко и мясо. И у католиков, и у православных, во время поста основу стола составляют овощные продукты, каши, супы и так далее.

"Я бы не сказал, что период поста как в греко-католической традиции, так и в православной, кардинально отличается. Думаю, чисто внешние проявления поста разнятся, особенно в традициях богослужений. Есть ведь разнообразные обряды, но суть одна и та же. Это время приготовления к великому празднику Пасхи", - говорит отец Петр Жук, ректор-протоиерей трехсвятительской духовной семинарии УГКЦ.

Пост из двух частей

В православной церкви Великий пост состоит из двух частей. Первая – это 40 дней до поста. Вторая – это страстная неделя. Таким образом всего получается семь недель поста, которыми православная церковь готовится к Пасхе.

"В целом в византийской традиции всего есть четыре поста, которые называют Четыредесятницами. Из них пост, который продолжается перед Пасхой - самый длинный и в общем самый сложный по своей структуре", - говорит Василий Рудейко, доктор богословия, заместитель председателя Патриаршей литургической комиссии УГКЦ.

Фото: Воздержание от еды – это не центральный аспект поста, говорит доктор богословия (pixabay.com)

Кроме Великого поста, есть еще пост перед Рождеством, пост перед успением Пресвятой Богородицы. Кроме того, есть также пост перед праздником Верховных апостолов Петра и Павла.

Отказ от еды – не главное

"Каждый из постов значительным образом определяет основные циклы главных праздников в литургическом году. Данные традиции появились довольно давно, с установления празднований самой Пасхи. Празднику раньше предшествовал однодневный пост. Тогда это был "Пост Великой Субботы", а уже сегодня именно его считают центральным и очень важным постным днем современного Великого поста", - рассказывает доктор богословия.

"Интересно, что воздержание от еды – это не центральный аспект поста. Воздержание от пищи – только один из многих элементов поста. Главное – связь с богом, а отказ от еды – укрепление такой связи", - говорит он.

Стало известно, можно ли употреблять мясо во время поста. В ПЦУ дали неожиданный ответ на этот вопрос.

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