Кто платит зарплату священникам: Епифаний ответил на извечный вопрос

По словам главы Украинской церкви, священникам часто приходится сталкиваться с финансовыми трудностями

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о том, за чей счет живут служители украинской церкви, с какими трудностями приходится сталкиваться региональным приходам, а также чем отличалось финансирование Православной церкви Киевского патриархата от финансирования УПЦ МП. Об этих и других проблемах он поведал в интервью "Радио Свобода", которое состоялось накануне его интронизации в воскресенье, 3 февраля.

По словам митрополита, служители церкви не являются госслужащими, поскольку в Украине церковь отделена от государства, в отличие, в частности, от Элладской православной церкви, где государство и церковь составляют единое целое.

К этому времени, говорит Епифаний, государство поддерживало только церковь Московского патриархата. А служители Киевского патриархата, по словам митрополита, "научились выживать" без господдержки, за счет благотворителей и пожертвований обычных прихожан.

"Священник живет за счет прихожан, которые посещают богослужения, жертвуют на храм, покупают свечи, заказывают требы", - рассказал глава ПЦУ.

Интронизация Епифания (фото: РБК-Украина)

Также митрополит заявил, что украинские храмы и монастыри в настоящее время сталкиваются с финансовыми трудностями. Ведь они, так же, как и все, должны, в частности, оплачивать коммунальные услуги.

Епифаний привел, как пример, Киевскую православную богословскую академию, где на стационаре абсолютно бесплатно обучается около 200 студентов, и для содержания академии необходима большая сумма средств.

"Мы находим добрых людей, благотворителей из Украины, за рубежом, для того, чтобы удержать Киевскую православную богословскую академию, воспитывать будущих пастырей церкви Христовой", - говорит митрополит.

За все 10 лет ректорства, несмотря на критику и финансовые неурядицы, Епифаний не ввел плату для студентов.

Интронизация Епифания (фото: РБК-Украина)

Если в Киеве приходы более богатые, и могут "содержать достойно священнослужителя". То в областях, говорит Епифаний, священники практически выживают.

"Он не имеет возможности даже выжить за счет своего прихода. Он ведет какое-то хозяйство, он занимается какой-то даже определенной деятельностью для того, чтобы обеспечить свою семью", - прокомментировал предстоятель ПЦУ.

Ранее мы писали о том, как украинцы в соцсетях отреагировали на интронизацию Епифания, которая прошла в воскресенье, 3 февраля, в Соборе Святой Софии.

А также мы сообщали, что в Харьковской области первая релгиозная община объявила о переходе в автокефальную Православную церковь Украины.

Кстати, недавно Styler также писал о том, что такое интронизация, и что это значит для Украины.

Видео: РБК-Украина