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Интервью

"Плохая идея": Супрун развенчала три популярных мифа о здоровом питании

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:54
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

По ее словам, эти методы стоит избегать

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала три популярных мифа о здоровом питании. Об этом она написала на своей странице в Facebook, ссылаясь на гастроэнтеролога-диетолога.

"Все мы хотим быть здоровыми, а некоторые настолько, что даже готовы поверить в чудодейственность абсурдных с точки зрения доказательной медицины способов. Врачи часто сталкиваются с плохими последствиями различных "оздоровительных" действий", - написала она.

1. Сода – не методика лечения

"Применение соды для улучшения обмена веществ или кислотно-щелочного баланса, зачастую просто с водой и натощак – плохая идея", - отметила Супрун.

По ее словам, длительное потребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия, понижается уровень калия, кальция и магния. Это может привести к сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образование камней в почках, и нередко даже к таким осложнениям, как отек мозга.

"Сода повышает кислотность желудка и нередко такие эксперименты ведут к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто вызывают экстренные осложнения, как перфорация и желудочно-кишечное кровотечение", - добавила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

2. Перекись водорода бессилен не только от микробов

"Другая угрожающая "интернет-таблетка" касается употребления перекиси водорода. Данная методика не имеет доказательной базы для применения кроме "мысли одного автора-профессора", и довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и часто попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом", - написала Уляна Супрун.

3. Расторопшу оставьте для огорода

"Такое "лечение" может привести к обострению холецистита, выхода камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентный состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь", - сказала Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун рассказала о важности здоровья спины.

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