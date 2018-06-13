"Погана ідея": Супрун розвінчала три популярних міфи про здорове харчування

За її словами, ці методи варто уникати

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала три популярних міфи про здорове харчування. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на гастроентеролога-дієтолога.

"Всі ми хочемо бути здоровими, а деякі настільки, що навіть готові повірити в чудодійну абсурдних з точки зору доказової медицини способів. Лікарі часто стикаються з поганими наслідками різних "оздоровчих" дій", - написала вона.

1. Сода - не методика лікування

"Застосування соди для поліпшення обміну речовин або кислотно-лужного балансу, часто просто з водою і натщесерце - погана ідея", - зазначила Супрун.

За її словами, тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, підвищується рівень натрію, знижується рівень калію, кальцію і магнію. Це може привести до серцево-судинної регуляції, підвищення артеріального тиску, порушення мінералізації кісток, утворення каменів в нирках, і нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку.

"Сода підвищує кислотність шлунка і нерідко такі експерименти ведуть до виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, часто викликають екстрені ускладнення, як перфорація і шлунково-кишкова кровотеча", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

2. Перекис водню безсилий не тільки від мікробів

"Інша загрозлива "інтернет-таблетка" стосується вживання перекису водню. Дана методика не має доказової бази для застосування крім "думки одного учасника-професора", і досить часто пацієнти вірять в диво-таблетку і часто потрапляють до лікарні із запаленням не тільки шлунка, але і кишечника, підшлункової залози, перитонітом", - написала Уляна Супрун.

3. Расторопшу залиште для городу

"Таке "лікування" може привести до загострення холециститу, виходу каменя з жовчного міхура в холедох і спровокувати ургентний стан з гострою жовчної колькою, механічною жовтяницею і розвитком панкреатиту, коли тільки своєчасна хірургічна допомога може допомогти", - сказала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла про важливість здоров'я спини.

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