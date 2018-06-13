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"Погана ідея": Супрун розвінчала три популярних міфи про здорове харчування

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:54
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

За її словами, ці методи варто уникати

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала три популярних міфи про здорове харчування. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на гастроентеролога-дієтолога.

"Всі ми хочемо бути здоровими, а деякі настільки, що навіть готові повірити в чудодійну абсурдних з точки зору доказової медицини способів. Лікарі часто стикаються з поганими наслідками різних "оздоровчих" дій", - написала вона.

1. Сода - не методика лікування

"Застосування соди для поліпшення обміну речовин або кислотно-лужного балансу, часто просто з водою і натщесерце - погана ідея", - зазначила Супрун.

За її словами, тривале споживання соди нерідко викликає електролітні порушення, підвищується рівень натрію, знижується рівень калію, кальцію і магнію. Це може привести до серцево-судинної регуляції, підвищення артеріального тиску, порушення мінералізації кісток, утворення каменів в нирках, і нерідко навіть до таких ускладнень, як набряк мозку.

"Сода підвищує кислотність шлунка і нерідко такі експерименти ведуть до виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, часто викликають екстрені ускладнення, як перфорація і шлунково-кишкова кровотеча", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

2. Перекис водню безсилий не тільки від мікробів

"Інша загрозлива "інтернет-таблетка" стосується вживання перекису водню. Дана методика не має доказової бази для застосування крім "думки одного учасника-професора", і досить часто пацієнти вірять в диво-таблетку і часто потрапляють до лікарні із запаленням не тільки шлунка, але і кишечника, підшлункової залози, перитонітом", - написала Уляна Супрун.

3. Расторопшу залиште для городу

"Таке "лікування" може привести до загострення холециститу, виходу каменя з жовчного міхура в холедох і спровокувати ургентний стан з гострою жовчної колькою, механічною жовтяницею і розвитком панкреатиту, коли тільки своєчасна хірургічна допомога може допомогти", - сказала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла про важливість здоров'я спини.

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Теги: Уляна Супрун
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