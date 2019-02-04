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Помогите найти: в Киеве пропала 16-летняя девушка (фото)

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 14:41
Помогите найти: в Киеве пропала 16-летняя девушка (фото)
Коллаж РБК-Украина

При получении любой информации о местонахождении девушки, просят обратиться в полицию

Шевченковским управлением полиции города Киева разыскивается несовершеннолетняя девушка Дафалла Сабрина Атиф Мубарак, 2002 года рождения. Об этом сообщило Управление национальной полиции Киева в Facebook.

В сообщении говорится о том, что девушка ушла из дому еще 28 января, и до сих пор не вернулась.

На вид Сабрине 16 лет, невысокого роста (155 см), среднего телосложения, волосы черного цвета, прическа "под каре", глаза карие.

Была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки с серебряными полосами, синие ботинки, красную шапку. При себе имела черный рюкзак.

При получении любой информации о возможном местонахождении девушки, просят звонить по номеру "102".

Помогите найти: в Киеве пропала 16-летняя девушка (фото)

Дафалла Сабрина Атиф Мубарак (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве разыскивают родственников женщины пожилого возраста, которая не помнит кто она, и где живет.

Также мы сообщали, что в Киеве продолжаются поиски 17-летней Ольги Ковбасюк, которая исчезла еще 24 января.

А также мы писали о том, что исчезновение Вадима Бизюкова, который 25 января сел в такси в Киеве, обернулось трагедией.

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