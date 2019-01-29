Популярный парк превращают в скотомогильник: фотодоказательство из Одессы

Коллаж РБК-Украина

Местные фермеры закапывают трупы животных на территории парка

Местные жители и чиновники превращают парк "Тузловские лиманы" в скотомогильник. Об этом сообщает доктор экологии в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" Иван Русев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на территории парка обнаружена новая распашка земли, свалка навоза и скотомогильник.

По данному факту служба государственной охраны нацпарка готовит соответствующие материалы в суд.

Эколог также рассказал, что недавно администрация НПП "Тузловские лиманы" уже раз через суд наказала местного чиновника за мусорную свалку на курорте "Рассейка".

Фото: facebook.com/rusevivan

Русев отметил, что сумма штрафа была незначительной для такого нарушения, однако позже в правоохранительные органы были направлены материалы по поводу тотальной распашки территории парка "Тузловские лиманы". При этом от правоохранителей не поступило никакой реакции на эту жалобу.

"Однако, шаг за шагом, сотрудничая с некоторыми инспекторами Госгеокадастра, нам удалось все-таки заставить ряд алчных фермеров, отступить от лимана Шаганы", - рассказал эколог.

Пользователей сети также возмутили фотографии парка, в котором устроили скотомогильник.

"Если бы в волчьи шкурки завернуть физиомордии тех, кто поганит нашу жизнь - все бы стало на свои места. Люди, как шакалы и гиены с повадками страшнее диких зверей возомнили себя хозяевами чужой жизни", - написала Лидия Бровер.

Скриншот с Facebook

Напомним, что недавно под Министерством экологии в Киеве прошла акция зоозащитников, которые хотят спасти животных из частного зоопарка в городе Покровск Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в Харькове зоозащитники изъяли собак, которых владелица годами держала закрытыми в двухкомнатной квартире. Дома женщина удерживала около 20 животных.