ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Притягивают, как магнит: названы самые привлекательные женщины по знаку Зодиака

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 21:55
Притягивают, как магнит: названы самые привлекательные женщины по знаку Зодиака
Самые притягательные женщины по знаку Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Представительницы этих пяти знаков Зодиака могу свести мужчин с ума

Практически все женщины обладают даром притягивать к себе мужчин, независимо от возраста, внешности и других факторов. Но астрологи выделили пять знаков Зодиака, среди которых встречаются магнетические женщины, которые способны вскружить голову мужчине лишь одним взглядом.

Рыбы привлекают мужчин своей воздушностью, романтичностью и легкостью. Мужчинам нравится, что рядом с представительницами этого знака они могут чувствовать себя легко и непринужденно. Рыбы чаще всего настроены на серьезные отношения и их не привлекают мимолетные увлечения. Эти дамы умеют чувствовать границы другого человека и в отношениях ценят комфорт и чувства, а не материальные блага.

Водолеи отличаются самостоятельностью и умением справляться с любыми трудностями. Мужчины ценят в представительницах этого знака чувство юмора и оригинальный подход к жизни. Эти дамы не боятся новшеств и готовы на все ради любимого мужчины.

Притягивают, как магнит: названы самые привлекательные женщины по знаку Зодиака

Знаки Зодиака, которые притягивают мужчин (pixabay.com)

Женщины-Стрельцы считаются авантюристками, и они подтверждают этот статус тем, что постоянно находятся в поиске острых ощущений и эмоций. Представительницы этого знака никогда не падают духом и находят решение даже для трудных ситуаций. Мужчин привлекает в Стрельцах их непредсказуемость, загадка и энергия, которая бьет через край.

Рожденные под знаком Льва обычно очень уверенные в себе барышни и это привлекает к ним мужчин. Представительницы этого знака очень амбициозны и всегда достигают своих целей. Женщина-Лев всегда найдет нужные слова, чтобы помочь своему мужчине преодолеть трудности и идти вверх по карьерной лестнице.

Притягивают, как магнит: названы самые привлекательные женщины по знаку Зодиака

Знаки Зодиака, которые притягивают мужчин (pixabay.com)

Скорпионы страстные и эмоциональные. Мужчин притягивает этот клубок огня и любви. Они готовы подчиниться женщине, с которой никогда не бывает скучно. Представительницы этого знака очень любят разнообразие и ненавидят рутину. Также Дамы-Скорпионы постоянно развивают себя и пробуют что-то новое.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие женщины по знаку Зодиака не могут хранить верность своим партнерам.

А также рассказывали о том, что названы знаки Зодиака, которые больше всего любят сорить деньгами.

Не упустите шанс: какие знаки Зодиака разбогатеют на этой неделе Лучшие любовники: самые страстные знаки Зодиака
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины астрологгороскопзнаки Зодиака
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь