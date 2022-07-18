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Простой способ сделать дома сливочное масло всего за 10 минут

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Понедельник 18 июля 2022 10:21
Простой способ сделать дома сливочное масло всего за 10 минут Фото: Как сделать дома сливочное масло (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Сливочное масло - дорогой продукт, который в условиях войны доступен не каждому. Но есть решение - можно приготовить его своими руками дома.

Отличным способом, который займет у вас всего 10 минут, поделились в издании Express.

Весь процесс от начала до конца занимает около 10 минут и стоит совсем недорого, если вы купите дешевые сливки.

Способ приготовления масла дома

Купите в магазине сливки и добавьте их в блендер. Перед началом процесса, охладите их. Взбивайте сливки в блендере, пока они не загустеют. Также вы можете сделать это вручную, если у вас вдруг не оказалось блендера. Возьмите банку, закройте крышкой и взбалтывайте до загустения.

Вам может понадобиться немного времени для этого, но не отчаивайтесь, когда увидите густую субстанцию - выньте ее, а оставшуюся жидкость слейте.

В зависимости от качества и жирности сливок примерно через 10-15 минут от начала взбивания от сливок начнет отделяться жидкость белого цвета – это пахта. Она напоминает сыроватку, ее можно потом использовать для приготовления блинчиков.

Выжмите хорошо получившийся комок масла, можно использовать марлю.

Простой способ сделать дома сливочное масло всего за 10 минутКак сделать сливочное масло дома (TIKTOK • @SASSBAKES)

Вы можете добавить в масло соль, если любите такой вкус. Хорошо отожмите масло и поставьте его в холодильник.

Читайте также, эта маленькая хитрость поможет разморозить мясо за пару минут.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить тимбаль из кабачков по самому простому рецепту.

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