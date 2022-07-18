Простой способ сделать дома сливочное масло всего за 10 минут

Сливочное масло - дорогой продукт, который в условиях войны доступен не каждому. Но есть решение - можно приготовить его своими руками дома.

Отличным способом, который займет у вас всего 10 минут, поделились в издании Express.

Весь процесс от начала до конца занимает около 10 минут и стоит совсем недорого, если вы купите дешевые сливки.

Способ приготовления масла дома

Купите в магазине сливки и добавьте их в блендер. Перед началом процесса, охладите их. Взбивайте сливки в блендере, пока они не загустеют. Также вы можете сделать это вручную, если у вас вдруг не оказалось блендера. Возьмите банку, закройте крышкой и взбалтывайте до загустения.

Вам может понадобиться немного времени для этого, но не отчаивайтесь, когда увидите густую субстанцию - выньте ее, а оставшуюся жидкость слейте.

В зависимости от качества и жирности сливок примерно через 10-15 минут от начала взбивания от сливок начнет отделяться жидкость белого цвета – это пахта. Она напоминает сыроватку, ее можно потом использовать для приготовления блинчиков.

Выжмите хорошо получившийся комок масла, можно использовать марлю.

Как сделать сливочное масло дома (TIKTOK • @SASSBAKES)

Вы можете добавить в масло соль, если любите такой вкус. Хорошо отожмите масло и поставьте его в холодильник.