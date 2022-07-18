Простий спосіб зробити вдома вершкове масло всього за 10 хвилин

Вершкове масло - дорогий продукт, який в умовах війни доступний не кожному. Але є рішення - можна приготувати його своїми руками вдома.

Відмінним способом, який займе у вас всього 10 хвилин, поділилися у виданні Express.

Весь процес від початку до кінця займає близько 10 хвилин і коштує зовсім недорого, якщо ви купите дешеві вершки.

Спосіб приготування масла будинку

Купіть в магазині вершки і додайте їх в блендер. Перед початком процесу, охолодіть їх. Збивайте вершки в блендері, поки вони не загуснуть. Також ви можете зробити це вручну, якщо у вас раптом не виявилося блендера. Візьміть банку, закрийте кришкою і збовтуйте до загустіння.

Вам може знадобитися трохи часу для цього, але не впадайте у відчай, коли побачите густу субстанцію - вийміть її, а рідину, що залишилася злийте.

Залежно від якості і жирності вершків приблизно через 10-15 хвилин від початку збивання від вершків почне відділятися рідина білого кольору – це пахта. Вона нагадує сироватку, її можна потім використовувати для приготування млинців.

Вичавіть добре вийшов грудку масла, можна використовувати марлю.

Як зробити вершкове масло вдома (TIKTOK * @SASSBAKES)

Ви можете додати в масло сіль, якщо любите такий смак. Добре відіжміть масло і поставте його в холодильник.