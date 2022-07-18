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Простий спосіб зробити вдома вершкове масло всього за 10 хвилин

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Понеділок 18 липня 2022 10:21
Простий спосіб зробити вдома вершкове масло всього за 10 хвилин Фото: як зробити вдома вершкове масло (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вершкове масло - дорогий продукт, який в умовах війни доступний не кожному. Але є рішення - можна приготувати його своїми руками вдома.

Відмінним способом, який займе у вас всього 10 хвилин, поділилися у виданні Express.

Весь процес від початку до кінця займає близько 10 хвилин і коштує зовсім недорого, якщо ви купите дешеві вершки.

Спосіб приготування масла будинку

Купіть в магазині вершки і додайте їх в блендер. Перед початком процесу, охолодіть їх. Збивайте вершки в блендері, поки вони не загуснуть. Також ви можете зробити це вручну, якщо у вас раптом не виявилося блендера. Візьміть банку, закрийте кришкою і збовтуйте до загустіння.

Вам може знадобитися трохи часу для цього, але не впадайте у відчай, коли побачите густу субстанцію - вийміть її, а рідину, що залишилася злийте.

Залежно від якості і жирності вершків приблизно через 10-15 хвилин від початку збивання від вершків почне відділятися рідина білого кольору – це пахта. Вона нагадує сироватку, її можна потім використовувати для приготування млинців.

Вичавіть добре вийшов грудку масла, можна використовувати марлю.

Простий спосіб зробити вдома вершкове масло всього за 10 хвилинЯк зробити вершкове масло вдома (TIKTOK * @SASSBAKES)

Ви можете додати в масло сіль, якщо любите такий смак. Добре відіжміть масло і поставте його в холодильник.

Читайте також, ця маленька хитрість допоможе розморозити м'ясо за пару хвилин.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як приготувати тімбаль з кабачків по найпростішому рецептом.

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