Протест "евробляхеров": на Закарпатье заблокировали дорогу к КПП "Тиса"

Фото: РБК-Украина

На выезде - толпа митингующих

В понедельник, 26 ноября, в городе Чоп Закарпатской области перекрыли движение на выезд со стороны Украины на КПП "Тиса". Акцию протеста организовали владельцы авто с иностранной регистрацией. Об этом сообщает Телеканал Sirius в Facebook.

В посте указано: "Дорога к КПП "Чоп" заблокирована "евробляхерамы". В 100 метрах от границы в направлении въезда на пункте пропуска стоят сотни машин на еврономерах с открытыми капотами".

На выезде ожидает толпа митингующих. Указывается, что оба направления непроезжие с 10 часов. Полиция в акцию протеста пока не вмешивается, но организовала усиленное патрулирование.

"Уже известно о первых разногласиях - люди, которые возвращаются из-за границы, и протестующие не могут найти общего языка. Больше подробностей - в скором времени", - написано в сообщении.

Видео: (facebook.com/kanalsirius.tv)

Напомним, что на границе застряло три автобуса с детьми. На границу автобусы с детьми приехали утром в воскресенье, 25 ноября. Польская полиция остановила три автобуса с детьми в 10 километрах от границы, так как перед пунктом пропуска образовалась большая очередь из автомобилей.

Ранее мы писали о том, что затруднено движение в 8 пограничных пунктах из-за протестов "евробляхеров". Отмечается, что проблемы возникли "в связи с нечеткими новыми таможенными процедурами". Поэтому в министерстве обратились к владельцам авто, "которые стали заложниками временно законодательно неурегулированной ситуации", не прибегать к радикальным действиям.

А также мы рассказывали о том, что в сети возмущены поведением "евробляхеров". Такое поведение митингующих вызвало бурю возмущения среди пользователей сети.

Видео: РБК-Украина