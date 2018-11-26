Протест "євробляхерів": на Закарпатті заблокували дорогу до КПП "Тиса"

На виїзді - натовп мітингувальників
У понеділок, 26 листопада, у місті Чоп Закарпатської області перекрили рух на виїзд з боку України на КПП "Тиса". Акцію протесту організували власники авто з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє Телеканал Sirius у Facebook.
В пості вказано: "Дорога до КПП "Чоп" заблокована "євробляхерами". За 100 метрів від кордону у напрямку в’їзду на пункт пропуску стоять сотні машин на єврономерах з відкритими капотами".
На виїзді чекає натовп мітингувальників. Вказується, що обидва напрямки непроїзні з 10 годин. Поліція в акцію протесту поки не втручається, але організувала посилене патрулювання.
"Уже відомо про перші суперечки – люди, які повертаються з-за кордону, та протестувальники не можуть знайти спільної мови. Більше подробиць – незабаром", - написано в повідомленні.
Відео: (facebook.com/kanalsirius.tv)
Нагадаємо, що на кордоні застрягло три автобуси з дітьми. На кордон автобуси з дітьми приїхали вранці в неділю, 25 листопада. Польська поліція зупинила три автобуси з дітьми в 10 кілометрах від кордону, так як перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів.
Раніше ми писали про те, що ускладнено рух у 8 прикордонних пунктах через протести "євробляхерів". Наголошується, що проблеми виникли у зв'язку з нечіткими новими митними процедурами". Тому в міністерстві звернулися до власників авто, які стали заручниками тимчасово законодавчо неврегульованої ситуації", не вдаватися до радикальних дій.
А також ми розповідали про те, що у мережі обурені поведінкою "євробляхерів". Така поведінка мітингувальників викликало бурю обурення серед користувачів мережі.
Відео: РБК-Україна