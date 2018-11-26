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Протест "євробляхерів": на Закарпатті заблокували дорогу до КПП "Тиса"

STYLERЖиття    26.11.2018 - 14:47
Протест "євробляхерів": на Закарпатті заблокували дорогу до КПП "Тиса"
Фото: РБК-Україна

На виїзді - натовп мітингувальників

У понеділок, 26 листопада, у місті Чоп Закарпатської області перекрили рух на виїзд з боку України на КПП "Тиса". Акцію протесту організували власники авто з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє Телеканал Sirius у Facebook.

В пості вказано: "Дорога до КПП "Чоп" заблокована "євробляхерами". За 100 метрів від кордону у напрямку в’їзду на пункт пропуску стоять сотні машин на єврономерах з відкритими капотами".

На виїзді чекає натовп мітингувальників. Вказується, що обидва напрямки непроїзні з 10 годин. Поліція в акцію протесту поки не втручається, але організувала посилене патрулювання.

"Уже відомо про перші суперечки – люди, які повертаються з-за кордону, та протестувальники не можуть знайти спільної мови. Більше подробиць – незабаром", - написано в повідомленні.

Відео: (facebook.com/kanalsirius.tv)

Нагадаємо, що на кордоні застрягло три автобуси з дітьми. На кордон автобуси з дітьми приїхали вранці в неділю, 25 листопада. Польська поліція зупинила три автобуси з дітьми в 10 кілометрах від кордону, так як перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів.

Раніше ми писали про те, що ускладнено рух у 8 прикордонних пунктах через протести "євробляхерів". Наголошується, що проблеми виникли у зв'язку з нечіткими новими митними процедурами". Тому в міністерстві звернулися до власників авто, які стали заручниками тимчасово законодавчо неврегульованої ситуації", не вдаватися до радикальних дій.

А також ми розповідали про те, що у мережі обурені поведінкою "євробляхерів". Така поведінка мітингувальників викликало бурю обурення серед користувачів мережі.

Відео: РБК-Україна

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