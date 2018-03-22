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"Ради мирного неба над головой": сеть растрогало фото украинских бойцов с ребенком

STYLERLIFE        22.03.2018 - 11:34
Фото: Бойцы АТО (mil.gov.ua)
Фото: Бойцы АТО (mil.gov.ua)

Снимок был сделан в городе Золотое

В сети показали трогательное фото украинских бойцов АТО с маленькой девочкой. Соответствующий снимок был опубликован на странице пользователя Санек Макеевский в соцсети Twitter.

В подписи к фото сказано, что оно было сделано в марте 2018 года, а в комментариях уточнили, что территориально – это город Золотое Попаснянского района Луганской области.

Фото: Военные с ребенком (twitter.com/aleksander21966)

На снимке запечатлены украинские военные, стоящие рядом с маленькой девочкой. В рука хона держит флаг Украины.

Пользователей сети растрогал этот снимок.

"Ради мирного неба над твоей головкой детка мы здесь стоим", - пишут они

"Хорошее фото. Спасибо нашим воинам за нашу защиту, за мир в моем доме!" – отметили в сети.

Ранее сеть впечатлила история о девочке, которая написала письмо АТОшнику.

Как оказалось, письмо бойцу написала 14-летняя Вероника, она живет в городе Надворная. Десантник Владимир Бруньковский из Львова искал автора рисунка, чтобы поблагодарить его. Единственное, что было известно о девочке - зовут ее Вероника, в 2014 году ей было 10 лет.

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Теги: АТО, бойцы, соцсеть
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