"Заради мирного неба над головою": мережу зворушило фото українських бійців з дитиною

Знімок був зроблений у місті Золоте

У мережі показали зворушливе фото українських бійців АТО з маленькою дівчинкою. Відповідний знімок був опублікований на сторінці користувача Санек Макіївський у соцмережі Twitter.

У підписі до фото сказано, що воно було зроблено в березні 2018 року, а в коментарях уточнили, що територіально – це місто Золоте Попаснянського району Луганської області.

Фото: Військові з дитиною (twitter.com/aleksander21966)

На знімку зображені українські військові, які стоять поруч з маленькою дівчинкою. В рука хона тримає прапор України.

Користувачів мережі зворушив цей знімок.

"Заради мирного неба над твоєю головкою дитинко ми тут стоїмо", - пишуть вони

"Гарне фото. Спасибі нашим воїнам за нашу захист, за мир у моєму домі!" – відзначили в мережі.

Раніше мережу вразила історія про дівчинку, яка написала лист АТОшнику.

Як виявилося, лист бійцеві написала 14-річна Вероніка, вона живе в місті Надвірна. Десантник Володимир Бруньковский зі Львова шукав автора малюнка, щоб подякувати йому. Єдине, що було відомо про дівчинку - її звуть Вероніка, в 2014 році їй було 10 років.