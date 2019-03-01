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Родина погибших Героев: еще один район "очистился" от РПЦ

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 06:39
Родина погибших Героев: еще один район "очистился" от РПЦ
Переход в ПЦУ с УПЦ МП совершил Стрыйский район Львовской области (коллаж РБК-Украина)

Приход села Баня Лисовицкая перешел к ПЦУ

В среду, 27 февраля, религиозная община села Баня Лисовицкая Стрыйского района Львовской области приняла решение о переходе к Православной Церкви Украины, сообщается на сайте Стрыйской РГА.

По словам сельского головы Николая Магаса, на приходском собрании церкви Покрова Божией Матери большинством голосов, принято решение о переходе религиозной общины из подчинения Московского патриархата к автокефальной церкви Украины. Против проголосовал лишь один человек.

К слову, Баня Лисовицкая является малой Родиной Героев АТО Тараса Бруса и Романа Магаса, которые отдали свою жизнь за Украину.

Родина погибших Героев: еще один район &quot;очистился&quot; от РПЦ

Переход в ПЦУ с УПЦ МП совершил Стрыйский район Львовской области (церковь Покрова Божьей Матери, фото: stryi-rda.gov.ru)

"В общем, на Стрыйщине Московская церковь окончательно перестала существовать, поскольку все три религиозные общины, которые подчинялись Кириллу, в частности в селах Пищаны, Верчаны и Баня Лисовицкая, приняли решение о переходе к Украинской Православной Церкви", - написано в сообщении.

Напомним, Стрыйский район стал вторым районом, который полностью очистился от влияния Московского патриархата. Первым стал Сокальский район Львовской области.

Ранее мы сообщали, что первая община Сумской области в селе Андрияшевка, Роменского района перешла к ПЦУ.

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