В родном селе Епифания община перешла в ПЦУ: как это происходило

Все больше общин продолжают переходить в ПЦУ

В родном селе Епифания община приняла решение перейти от УПЦ МП в ПЦУ. При этом обошлось без конфликтов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Большинство жителей села Старая Жадова проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Те, кто был против перехода, собрание проигнорировали вместе с местным священником.

Стоит отметить, что изменить конфессиональную принадлежность общине удалось только со второй попытки, поскольку две недели назад для этого не хватило голосов.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, что в ПЦУ рассказали, можно ли есть мясо в пост. Отметим, что Великий пост начнется после Масленичной недели 11 марта и продлится до 27 апреля, когда начнется праздник Пасхи. Православные знают о запретах на некоторые продукты питания во время строгого поста, но при этом существуют и исключения из правил.

Ранее сообщалось о том, что на Буковине священники подрались из-за перехода в ПЦУ. В Черновицкой области церковная община села Бережонка проголосовала за переход церкви святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова к Православной церкви Украины. Но собрание закончились дракой священнослужителей.

Мы также писали о том, что Епифаний назвал число приходов, готовых перейти в ПЦУ.