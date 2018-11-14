"Сердце разрывается": Лиам Хемсворт показал, что осталось от его дома в Малибу

Фото: РБК-Украина

Особняку не удалось уцелеть

Масштабная огненная стихия в Малибу не пощадила никого. Бедствие уже признано самым разрушительным за всю историю Америки. В зоне пожара также оказались дома мировых знаменитостей. Лиам Хемсворт показал, что осталось от их с Майли Сайрус дома. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram.

Лиам написал: "Сердце разрывается от происходящего. Вот что осталось от моего дома. Многие люди из Малибу и других районов Калифорнии потеряли свои дома. Мое сердце - с каждым пострадавшим от огня. Вчера я провел в Малибу весь день, и мне было так приятно видеть, как люди помогают друг другу всем, чем могут. Малибу - сильное сообщество, а после произошедшего станет еще сильнее. Выражаю благодарность ребятам, которые помогли уменьшить размах пламени в моем районе".

Фото: (instagram.com/liamhemsworth)

Мы писали, как украинка с дочкой спасались от пожара в Калифорнии. Как следует из ролика, женщина с детьми в машине пытается выбраться из огненной ловушки.

Кстати, из-за пожаров в Калифорнии пострадали дома известных представителей шоу-бизнеса. Об этом недавно рассказал популярный киноактер Джерард Батлер, известная певица Шер, звезда реалити шоу Ким Кардашьян и прочие знаменитости.

Напомним, в связи с пожарами в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия. В частности, он отметил, что принял такое решение, чтобы "облегчить некоторые страдания". Также президент США выразил соболезнования семьями погибшим в результате пожаров.

Видео: РБК-Украина