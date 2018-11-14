"Серце розривається": Ліам Хемсворт показав, що залишилося від його будинку в Малібу

Фото: РБК-Україна

Особняку не вдалося вціліти

Масштабна вогняна стихія в Малібу не пощадила нікого. Лихо вже визнано найбільш руйнівним за всю історію Америки. В зоні пожежі також виявилися будинки світових знаменитостей. Ліам Хемсворт показав, що залишилося від їх з Майлі Сайрус будинку. Відповідні знімки опубліковані в Instagram.

Ліам написав: "Серце розривається від того, що відбувається. Ось що залишилося від мого будинку. Багато людей з Малібу та інших районів Каліфорнії втратили свої будинки. Моє серце - з кожним постраждалим від вогню. Вчора я провів у Малібу весь день, і мені було так приємно бачити, як люди допомагають один одному всім, чим можуть. Малібу - сильне співтовариство, а після події стане ще сильніше. Висловлюю вдячність хлопцям, які допомогли зменшити розмах полум'я в моєму районі".

Фото: (instagram.com/liamhemsworth)

Ми писали, як українка з донькою рятувалися від пожежі в Каліфорнії. Як видно з ролика, жінка з дітьми в машині намагається вибратися з вогняної пастки.

До речі, через пожежу у Каліфорнії постраждали будинки відомих представників шоу-бізнесу. Про це нещодавно розповів популярний кіноактор Джерард Батлер, відома співачка Шер, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та інші знаменитості.

Нагадаємо, у зв'язку з пожежами в Каліфорнії президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха. Зокрема, він зазначив, що прийняв таке рішення, щоб "полегшити деякі страждання". Також президент США висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті пожеж.

Відео: РБК-Україна