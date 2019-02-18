Шантаж в наихудшей форме: как хирурги наживаются на пациентах

Врачи берут с пациентов деньги за операции, за которые уже заплатило государство, говорит Александр Курбатов

В Институте Сердца в Киеве наживаются на пациентах, беря с них огромные деньги за операции, за которые уже заплатило государство. К такому выводу пришел журналист Александр Курбатов и программа “Наші Гроші”, которая рассекретила “брутальную” коллекцию недвижимости главы Института Бориса Тодурова.

В его учреждении с пациентов берут деньги, в частности, за стенты при остром инфаркте. В Минздраве неоднократно подчеркивали, что их должны ставить бесплатно в 100% случаев. Часто пациента привозят в остром состоянии, а у Тодурова ему говорят, что стентов просто нет в наличии. Но данные расследования это отрицают.

“Институт Сердца имеет несколько тысяч стентов, которые закупило государство. Еще раз: несколько тысяч стентов, которые закупило государство! Такого количества стентов, которые сейчас есть Институт сердца, не имеет ни одно медучреждение Украины”, - обращает внимание Александр Курбатов.

Даже несмотря на публичные споры, которые происходили между Тодуровым и Минздравом, его Институту продолжают выделять немалые деньги.

Фото: Журналисты программы "Наші Гроші" раскрыли схемы обогащения врача на операциях (pixabay.com)

“Абсолютно четко и ответственно говорю: Институт сердца лишь по остаткам имеет тысячи этих стентов! И он должен оказывать бесплатные услуги людям, которых привозят в остром состоянии. Есть несколько видов бесплатных стентов. И, кстати, и те, и другие стенты действуют одинаково. Мы консультировались с несколькими врачами, и они нам это подтвердили. Единственная разница в них та, что в одном виде стентов за определенное время нужны дополнительные медицинские манипуляции”, - подчеркивает он.

При остром коронарном инфаркте государство возмещает 100% стоимость стента, говорит журналист.

“Государство возмещает деньги за это, и когда пациентов, которых привозят в таком состоянии, заставляют платить, то это называется шантаж, вымогательство в худшей форме, которую только можно себе представить”, - уверен он.

“Успешная операция должна быть сделанной в течение двух часов, и человеку некогда в это время выяснять отношения и добиваться справедливости. Сама трагедия ситуации заключается в том, что человек или его близкие не имеют возможности и времени эффективно защитить свои права. Они не имеют времени на віяснение отношений с руководством клиники или с руководством Института”, - подчеркивает он.

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