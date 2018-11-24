Шторм выбросил на побережье десятки тысяч морских звезд: яркие фото

Фото: Шторм на море (pixabay.com/ru/users/Natalia_Kollegova)

Помимо них, на побережье выбросило и других морских жителей

Побережье одного из британских городов было усеяно морскими звездами и другими обитателями после сильного шторма. Об этом сообщает The Independent.

Так, в городе Мейблторп побережье протяжностью около 200 ярдов и шириной около 10 ярдов заняли морские звезды. По словам очевидцев, их может быть около 100 тысяч. На опубликованных фото видно, что помимо морских звезд также "пострадали" медузы и крабы.

Подчеркивается, что погода в тот момент была не столь ветреной. Однако, было сразу несколько приливов.

Фото: на побереже выбросило тысячи морских звезд (independent.co.uk)

Кстати, в Антарктиде журналисты из BBC Earth нарушили неписаное правило документалистов, но спасли группу императорских пингвинов, которые оказалась на дне оврага после сильного шторма.

Дело в том, что у документалистов, снимающих дикую природу, есть установленное правило - не вмешиваться в естественную природу. Из-за этого в фильмах часто можно увидеть эпизоды, заканчивающиеся смертью животных. Однако съемочная группа BBC Earth пренебрегла этим правилом, чтобы спасти от смерти пингвинов.

Ранее мы писали, что ученые заметили остатки континентов, которые были утеряны под льдами Антарктиды. Это открытие имеет большую ценность для геологов.

Также в Антарктике ученые смогли собрать рекордный урожай овощей и зелени. Однако столкнулись с проблемами выращивания перца и клубники.

Видео: РБК-Украина