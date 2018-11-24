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Шторм викинув на узбережжя десятки тисяч морських зірок: яскраві фото

STYLERЖиття    24.11.2018 - 10:25
Шторм викинув на узбережжя десятки тисяч морських зірок: яскраві фото
Фото: Шторм на морі (pixabay.com/ru/users/Natalia_Kollegova)

Крім них, на узбережжі викинуло й інших морських мешканців

Узбережжі одного з британських міст було всіяне морськими зірками та іншими мешканцями після сильного шторму. Про це повідомляє The Independent.

Так, у місті Мейблторп узбережжя протяжністю близько 200 ярдів і шириною близько 10 ярдів зайняли морські зірки. За словами очевидців, їх може бути близько 100 тисяч. На опублікованих фото видно, що крім морських зірок також "постраждали" медузи і краби.

Підкреслюється, що погода в той момент була не настільки вітряною. Однак, було відразу декілька припливів.

 

Фото: на узбережжі викинуло тисячі морських зірок (independent.co.uk)

До речі, в Антарктиді журналісти з BBC Earth порушили неписане правило документалістів, але врятували групу імператорських пінгвінів, які опинилася на дні яру після сильного шторму.

Справа в тому, що в документалістів, які знімають дику природу, є встановлене правило - не втручатися у природну природу. ерез це у фільмах часто можна побачити епізоди, що закінчуються смертю тварин. Однак знімальна група BBC Earth знехтувала цим правилом, щоб врятувати від смерті пінгвінів.

Раніше ми писали, що вчені помітили залишки континентів, які були втрачені під льодами Антарктиди. Це відкриття має велику цінність для геологів.

Також в Антарктиці вчені змогли зібрати рекордний урожай овочів і зелені. Проте зіткнулися з проблемами вирощування перцю і полуниці.

Відео: РБК-Україна

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