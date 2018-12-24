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Синоптик предупредила о сильном ухудшении погодных условий

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 12:55
Синоптик предупредила о сильном ухудшении погодных условий
Коллаж РБК-Украина

Погода начнет портиться в западных областях уже в понедельник

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам, что в ближайшие сутки Украину накроет мощный циклон. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко рассказала, что новый циклон направляется в сторону Украины с юго-запада Европы и первый регион, который он зацепит – это запад Украины. Далее циклон отправится на северо-восток страны.

"С юго-запада Европы уже разминается циклон. Он идет к нам. Сегодня, в Сочельник, ухнет на юго-запад Украины, далее понесется в северо-восточном направлении на Левобережье", - предупредила синоптик.

Она сообщила, что в ближайшую ночь и завтра днем сильно испортится погода на юге, востоке и в центре страны. Ожидается штормовой ветер и осадки.

Синоптик предупредила о сильном ухудшении погодных условий

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Уже в Рождественскую ночь и завтра днем в южной части, большинство центр, восток Украины плюс Сумская область окажутся в сложной погоде: сильные осадки, штормовой ветер, налипание мокрого снега", - написала Диденко.

Она отметила, что 25 декабря снег ожидается на севере и западе страны. Также вероятно похолодание.

"На севере и западе завтра – снег, но без фанатизма. Похолодает до небольшого мороза. Гололедица!" – предупредила синоптик.

Жителям столицы Диденко также спрогнозировала ухудшение погодных условий на Католическое Рождество.

"В Киеве завтра – снег, очень скользко, днем -2 -5 градусов. Как для зимнего Праздника – погода прямо кинематографическая. Всем сегодня вместе тепло собраться за семейным столом!" – рассказала народный синоптик.

Синоптик предупредила о сильном ухудшении погодных условий

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала неожиданный прогноз на 1 января.

А также писали о том, что синоптик дала неблагоприятный прогноз погоды на ближайшие дни.

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