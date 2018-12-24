Синоптик попередила про сильне погіршення погодних умов

Колаж РБК-Україна

Погода почне псуватися в західних областях вже в понеділок

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила українцям, що у найближчу добу Україну накриє потужний циклон. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Діденко розповіла, що новий циклон прямує в бік України з південного заходу Європи і перший регіон, який він зачепить – це захід України. Далі циклон помандрує на північний схід країни.

"З південного заходу Європи вже розминається циклон. Він іде до нас. Сьогодні, на Святвечір, ухне на південний захід України, далі понесеться в північно-східному напрямку на Лівобережжя", - попередила синоптик.

Вона повідомила, що в найближчу ніч і завтра вдень сильно зіпсується погода на півдні, сході та в центрі країни. Очікується штормовий вітер і опади.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

"Вже в Різдвяну ніч і завтра вдень у південній частині, більшість центру, схід України плюс Сумська область опиняться в складній погоді: сильні опади, штормовий вітер, налипання мокрого снігу", - написала Діденко.

Вона зазначила, що 25 грудня сніг очікується на півночі і заході країни. Також ймовірно похолодання.

"На півночі і заході завтра – сніг, але без фанатизму. Похолодає до невеликого морозу. Ожеледиця!" – попередила синоптик.

Жителям столиці Діденко також спрогнозувала погіршення погодних умов на Католицьке Різдво.

"У Києві завтра – сніг, дуже слизько, вдень -2 -5 градусів. Як для зимового Свята – погода прямо кінематографічна. Всім сьогодні разом тепло зібратися за сімейним столом!" – розповіла народний синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала несподіваний прогноз на 1 січня.

А також писали про те, що синоптик дала несприятливий прогноз погоди на найближчі дні.