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Синоптики уточнили прогноз на Рождество: погода сильно испортится

Вторник 05 января 2021 09:47
Синоптики уточнили прогноз на Рождество: погода сильно испортится
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Рождество, 7 января, будет с ливнями, а местами - с мокрым снегом. Ожидается также порывистый ветер, но существенных перепадов температуры при этом не будет.

Так, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Тем временем, 6 января, ожидается прояснение, осадки будут лишь на Закарпатье. Ветер - умеренный.

Температура на Западе и в Центре днем +4+7, ночью 0... +3. На Юге днем +8+12, а ночью +2+6 градусов, на Севере и Востоке +2+5 градусов, а ночью от +1 до -3 мороза.

В Киеве завтра +3+5 днем, +1... -1 ночью, без осадков.

7 января температура воздуха не изменится, но налетит ветер от 7 до 12 метров в секунду. И по всей стране будут осадки: на Западе и Севере дождь с мокрым снегом, в Центре - сильные дожди, мокрый снег, на Юге - сильный дождь, а на Востоке - осадки умеренные.

В Киеве на Рождество +3+5 днем, +1... -1 ночью, дождь с мокрым снегом.

Синоптики уточнили прогноз на Рождество: погода сильно испортитсяСиноптики уточнили прогноз на Рождество: погода сильно испортится

Погода в Украине 6 и 7 января (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 8-9 января температура снизится по всей стране, ожидаются морозы днем, но существенного похолодания пока не будет. Местами будет идти снег, мокрый снег.

Ранее синоптики также предупредили украинцев о резкой смене погоды. В страну придут ливни и снег.

Кроме того, появился прогноз магнитных бурь на январь, а врачи рассказали, как избежать их влияния.

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