Традиционные коржики на Петра и Павла: как испечь старинные украинские мандрыки
Мандрыки или мандрыги - это старинные украинские коржики. Ими угощают на Петра и Павла 12 июля. Мандрыки бывают с ягодами, медом, фруктами или вареньем.
Как приготовить старинные украинские мандрыки - читайте в материале ниже.
Мандрыки были пищей путешественников и во время странствий у многих путников они были с собой. Еще мандрыками угощали пастухов.
Эти коржики связывают с апостолами Петром и Павлом, у которых кукушка украла одну мандрыку. За это Бог наказал кукушку - она перестала куковать и в народе говорили "кукушка мандрыком подавилась", если после Петра и Павла 12 июля ее не было слышно. Кстати, эта примета говорит о неприятностях.
Для начинки в мандрыки добавляют варенье, ягоды или фрукты, а сверху коржики смазывают медом.
Ингредиенты:
- Сливочное масло - 100 г
- Сметана - 100 г
- Сахар - 70 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сода - 1\2 ч. ложки
- Соль - 1\2 ч. ложки
- Мука - 320 г
Для начинки:
- Творог - 400 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сметана - 50 г
- Сливочное масло - 50 г
- Сахар - 1-2 ст. ложки
- Мука - 2 ст. ложки
- Ягоды - 50-100 г
Способ приготовления
Масло нарезать кусочками и выложить в миску. Добавить сметану и сахар и все хорошенько растереть. Вбить одно яйцо и снова хорошо вымешать. Потом добавить 1\2 чайной ложки соды и 1\2 чайной ложки соли. И снова хорошо вымешать, а потом добавить муку.
Замешиваем крутое и эластичное тесто. Тесто убираем на полчаса в холодильник.
Пока тесто стоит в холодильнике, делаем начинку. Высыпаем в миску творог, вбиваем туда одно яйцо, добавляем 50 г сметаны и 50 г сливочного масла. Добавляем сахар по вкусу - 1-2 столовых ложки и хорошо вымешиваем. Добавляем щепотку соли.
Чтобы начинка была густая, можно добавить 2 ст. ложки муки. Еще в начинку насыпаем ягоды - какие есть под рукой (вишня, малина). Начинку хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут.
Достаем тесто и делим его на 10 частей. Каждый кусочек раскатываем и придаем круглую форму. Края формы загибаем, чтобы получилась корзиночка.
Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем корзинки. Внутрь каждой корзиночки кладем начинку.
Выпекать приблизительно 30 минут при температуре 180 градусов. Можно корректировать время и температуру - в зависимости от вашей духовки.
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