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В Украину нагрянет циклон Zelda с похолоданием до +8: где будет ненастная погода

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Понедельник 11 июля 2022 19:35
В Украину нагрянет циклон Zelda с похолоданием до +8: где будет ненастная погода Фото: Погода в Украине принесет циклон и похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной и с дождями из-за влияния циклона. Местами температура ночью снизится до +8 градусов.

Что будет с температурой и где ожидается больше дождей - читайте далее в нашем материале Styler.

Прогноз на 12 июля

По данным Наталки Диденко, самой низкой во вторник ожидается температура воздуха в западных областях Украины, +16+22 градуса.

Теплее всего, но без сильной жары, будет в восточных областях и на Юге Украины, +24+29 градусов.

На остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах +21+26 градусов.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что ночью на Западе термометры покажут +8+11, а на остальных территориях +11+16 градусов.

"Дожди предвидятся завтра в западных областях и в северных (влияние циклона Zelda, см. карту), только до Сумщины не дойдут. В центральных областях, на Востоке и Юге Украины будет преобладать сухая воздушная масса (влияние антициклона Iosif, см. карту)", - сообщила синоптик.

Прогноз погоды для Киева

В Киеве на Петра и Павла ожидается свежеватая, но комфортная погода, +22+23 градуса, временами небольшой дождь.

Что дальше будет с погодой

Диденко прогнозирует, что в среду, 13-го июля ожидается кратковременное похолодание, усиление ветра и дожди.

14-го июля погода выровняется - снова потеплеет, будет много солнца.

Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра на три дня:

В Украину нагрянет циклон Zelda с похолоданием до +8: где будет ненастная погодаВ Украину нагрянет циклон Zelda с похолоданием до +8: где будет ненастная погодаВ Украину нагрянет циклон Zelda с похолоданием до +8: где будет ненастная погода

Скриншот: Погода в Украине 12-14 июля (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, какая будет погода в июле 2022. Синоптики напугали 40-градусной жарой.

Также сообщалось, какие церковные праздники украинцы отметят в июле 2022.

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