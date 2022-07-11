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В Україну нагряне циклон Zelda з похолоданням до +8: де буде ненасна погода

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Понеділок 11 липня 2022 19:35
В Україну нагряне циклон Zelda з похолоданням до +8: де буде ненасна погода Погода в Україні принесе циклон і похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною і з дощами через вплив циклону. Місцями температура вночі знизиться до +8 градусів.

Що буде з температурою і де очікується більше дощів - читайте далі в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на 12 липня

За даними Наталки Діденко, найнижчою у вівторок очікується температура повітря у західних областях України, +16+22 градуси.

Найтепліше, проте без сильної спеки, буде у східних областях та на Півдні України, +24+29 градусів.

На решті території стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21+26 градусів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що вночі на заході термометри покажуть +8+11, а на решті територій +11+16 градусів.

"Дощі передбачаються завтра в західних областях та в північних (вплив циклону Zelda, див. карту), лише до Сумщини не дійдуть. У центральних областях, на Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса (вплив антициклону Iosif, див. карту)", - повідомила синоптик.

Прогноз погоди для Києва

У Києві на Петра й Павла очікується свіжувата, але комфортна погода, +22+23 градуси, часом невеликий дощ.

Що далі буде з погодою

Діденко прогнозує, що в середу, 13-го липня, очікується короткочасне похолодання, посилення вітру та дощі.

14-го липня погода вирівняється - знову потепліє, буде багато сонця.

Дивіться нижче карти Українського гідрометцентру на три дні:

В Україну нагряне циклон Zelda з похолоданням до +8: де буде ненасна погодаВ Україну нагряне циклон Zelda з похолоданням до +8: де буде ненасна погодаВ Україну нагряне циклон Zelda з похолоданням до +8: де буде ненасна погода

Скріншот: Погода в Україні 12-14 липня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, яка буде погода в липні 2022. Синоптики налякали 40-градусною спекою.

Також повідомлялося, які церковні свята українці відзначать у липні 2022.

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