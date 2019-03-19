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Украинцев обрадовали прогнозом погоды

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 12:20
Украинцев обрадовали прогнозом погоды
Погода в Украине 20 марта будет солнечной (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет зависеть от двух атмосферных фронтов

Погода в Украине в среду, 20 марта, будет в основном солнечной благодаря антициклону Hannelore, который охватит всю континентальную Европу. Однако циклон Igor все еще не покинет Украину и принесет небольшие дожди в некоторых областях, пишет Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, на Юге, большинстве Центра и Востока будет солнечно, осадков не предвидится. Слабые дожди пройдут в некоторых центральных областях, на Севере, ночью - на Западе. А в Карпатах возможен небольшой снег. Вечером дождь доберется и до Харьковской области, - пишет Диденко.

Относительно температуры, то она, по словам синоптика "разделится где-то по десятой изотерме". В западных, северных и центральных областях днем будет +6... +9 тепла, а в южных, восточных, а также в районах центрального Днепра ожидается +10... +16 градусов.

Украинцев обрадовали прогнозом погоды

Погода в Украине 20 марта будет солнечной (фото: facebook.com/tala.didenko)

В столице 20 марта будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Ближайшей ночью будет прохладно - от 0 до +2 градусов, завтра днем от +6 до +8.

Потепление, по словам Диденко, придет в Украину 23 марта, во Всемирный день метеоролога.

Украинцев обрадовали прогнозом погоды

Погода в Украине 20 марта будет солнечной (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что климатологи предсказали погоду в день президентских выборов, которые пройдут 31 марта.

А также сообщали о том, какой будет погода на этой неделе - с 18 по 23 марта.

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