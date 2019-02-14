Утопим в крови: на КремльТВ бредят разгромом Украины (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

На телеэфире обсуждалось начало интервенции ВС РФ в районе Азовского моря или Харькова

В РФ в эфире пропагандистского Первого канала главный редактор журнала "Арсенал отечества" Владимир Мураховский рассказал о необходимости военного разгрома Украины. Соответствующее видео опубликовал в своем Facebook в четверг, 14 февраля, российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал жить в Украину, а недавно посоветовал жителям РФ уезжать из страны, так как там скоро наступит голод.

В студии российские эксперты и политики, а также и другие гости передачи, по сути обсуждали вопрос продолжения интервенции в Украину.

Бабченко подчеркнул, что это выступление необходимо смотреть, понимать и думать.

"Вот тут они объясняют все доступно. На пальцах. В отличие от ура-патриотичных идиотов, Мураховский понимает предмет. Там не только дураки сидят", - написал он.

В эфире российского канала ведущий задал вопрос Мураховскому: "Вот скажите, отвлекаясь от того, что политически целесообразно и возможно, только с чисто военной точки зрения - у России есть возможность в случае конфликта в Украине одержать довольно быструю победу с осязаемыми результатами".

Фото: скриншот

Также он учточнил, что речь идет не о продвижении на 20 км вперед, а "сделать что-то такое, допустим, в районе Азовского моря, или в районе Харькова, что четко продемонстрировало бы всем остальным, включая Вашингтон и Брюссель, что у России есть реальный военный вариант".

Мураховский ответил утвердительно. Он заявил, что в настоящее время ВСУ восстановили свою боеспособность, хотя летом 2014 года" боеспособное ядро украинской армии было по существу разгромлено". Военный эксперт высказал мнение, что Минские соглашения позволии Украине восстановить и укрепить армию.

В то же время, по его словам, на границе в Украиной РФ сформировала необходимые компоненты вооруженных сил. Главред "Арсенала отечества" добавил, что также с тех пор была проведена радикальная военная реформа, которая уже "продемомстрировала свою эффективность" в Сирии, где работали российские военно воздушные космические силы, военно-морской флот, силы спецопераций, все виды разведки, прочее.

Фото: скриншот

Мураховский возмутился, что если Москва официально признает, "что Украина - нацистское государство. Чего мы ждем?"

"Как наследники народа, который разгромил нацизм, мы что не знаем, как решается этот вопрос?" - задал вопрос главред "Арсенала отечества", и тут же сам на него ответил: "Это военный разгром, потом полная люстрация и денацификация".

Видео: facebook.com/babchenkoa

В комментариях к посту пользователи сети возмущаются и не сдерживают своих эмоций:

"Нацик со стеклянным взглядом говорит о денацификации. Будет, как будет. Мои деды тоже погибли в войне с нацистами. Значит, придется и мне продолжать. Только теперь против русских нацистов";

"Кто бы сомневался! Сволочи! А кто то еще розовые иллюзии лелеет. "Утрата государственной независимости Украины" была встречена аплодисментами. Ублюдки! Какие еще могут быть надежды на то, что они себе что то там не позволят. Я - грузинка, из Сухуми. Меня спросите, можно с ними договаривпться или нет. Украина и так потеряла 25 лет";

"Надеюсь, доживу до полной денацификации РФ";

"Российские нацисты призывают к денацификации... - шизофреники!"

"Не понимаю, как такое вообще можно обсуждать на ТВ и хлопать массово под заявления о денацификации. Это просто упыри. Как он денацификацию, мне интересно проведет, этот сын офицера? Газовыми камерами? У него даже голос дрожит от прилива адреналина, вот уж дождался шанса поосвобождать Белую Церковь от жителей";

"Те негодяи годами полощут мозг, на прямом глазу призывая и готовясь к ведению агрессивной войны. И не дрогнет у них ничего развязать реальную бойню - от Беларуси до Азова. Причем эти дедушки-стратеги отсидятся, и еще же до мемуаров доживут - на нашем пепелище";

"Приходите, твари, утопим в крови";

"Вот, оказывается, что по Первому каналу крутят. Ужасное выступление во всех смыслах - от непоколебимой уверенности в праве направить армию против Украины (в ответ на действия украинских властей на собственной территории), от засевших в голове пропагандистских штампах о "геноциде", до иллюзий относительно уровня подготовленности и боеспособности собственной армии... но самое страшное - бурные аплодисменты студии на словах "украинская армия будет разгромлена"...

Скрин комментариев: facebook.com/babchenkoa

Как сообщалось ранее, недавно бывший украинский депутат Василий Волга рассказал в эфире российской пропагандистской передаче о том, что Харьков и Сумы основали беглые казаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бабченко высказался о нападении РФ на украинский флот и военном положении.

А также рассказывали о том, что Бабченко назвал "срок годности" российской пропаганды.