Великий пост 2019: кому категорически нельзя его соблюдать

Врачи напоминают, что даже совершенно здоровым людям нельзя резко исключать из рациона сразу много важных продуктов

Великий пост 2019 начинается 11 марта и будет продолжаться до 27 апреля, завершаясь одним из самых главных христианских праздников – Пасхой.

Множество верующих строго соблюдают все правила Великого поста. Но стоит помнить, что такие ограничения могут серьезно навредить некоторым людям. Даже церковь, прекрасно понимая важность соблюдения поста, разрешает не поститься многим верующим и не против исключений из правил для ряда людей. А что говорят о посте врачи? Кому именно нельзя соблюдать пост и почему?

Прежде всего, пост нельзя соблюдать беременным женщинам и мамам, кормящим ребенка грудью. Во время формирования плода важно, чтобы он получал все необходимые ему вещества. Ограничения в еде будущей мамы могут вызвать непредсказуемые последствия для ребенка.

Не меньше жизненно важные вещества, поступающие с материнским молоком, важны для маленького ребенка. Часть этих веществ находится в молочных и мясных продуктах, которые запрещаются во время поста. Поэтому отказ от их употребления может негативно сказаться на здоровье малыша.

Также пост не советуют соблюдать детям дошкольного и школьного возраста. Мясные и молочные продукты крайне важны для детей, а особенно – для девочек подросткового возраста. Отказ от них может вызвать проблемы со здоровьем. Например, нарушения гормональной функции, нарушения работы любых органов.

Фото: Пост категорически нельзя соблюдать пожилым и людям с любыми хроническими заболеваниями (pixabay.com)

Большая ошибка – соблюдать пост женщинам и мужчинам, которые только планируют беременность. Обычно в начале весны организм и так испытывает нехватку питательных веществ, а если добавить к этому и строгие ограничения поста, то это точно не пойдет на пользу.

Поститься противопоказано тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Такие люди намного быстрее истрачивают силы, а дополнительные ограничения в еде у них могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Категорически нельзя соблюдать пост людям с любыми хроническими заболеваниями. Также ни в коем случае нельзя поститься людям с онкопатологией, с сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями почек и печени. Также всем тем, кто находится на стационарном лечении в больнице или недавно перенес хирургическое вмешательство. Нельзя соблюдать пост людям с анемией, подагрой, с нарушениями обмена веществ. Отказ от белков усугубит болезни, ведь белок – крайне необходим не только людям с болезнями, но и совершенно здоровым.

Интересно, что соблюдать пост также не советуют тем, кто путешествует. Дело в том, что сами по себе поездки, смена климата, перелеты и так далее – это уже и так стресс для организма, и не стоит соблюдать строгие ограничения в еде.

Поститься не рекомендуют также пожилым людям. К сожалению, у большинства пожилых наблюдаются хронические заболевания, которые и без того пагубно влияют на организм. Ограничения в еде могут спровоцировать обострение ряда серьезных заболеваний.

Фото: Не стоит расценивать пост как обычную диету, ведь после резкого похудения лишние килограммы быстро вернутся (pixabay.com)

Даже совершенно здоровым людям советуют подходить к посту осторожно, ограничивая не все продукты сразу, а только постепенно. Например, можно начать исключать некоторые продукты еще до поста.

Врачи подчеркивают: лучше не использовать пост в качестве диеты. Если вы расцениваете пост не как очищение духа, а только как очищение тела, то его придерживаться не стоит. Дело в том, что временные и резкие ограничения в еде ведут сначала к потере веса, а потом – к такому же стремительному его набору, когда после поста лишние килограммы очень быстро вернутся.

По большому счету так работают все диеты и временные ограничения в еде, поэтому если вы просто хотите сбросить вес, то пост – это не для вас. Нужно сбалансировать рацион и все время, каждый день придерживаться всех правил здорового питания, и только тогда коррекция веса будет проходить без негативных последствий.

Напомним, ранее священник ПЦУ дал неожиданный ответ на вопрос, можно ли употреблять мясо во время поста.

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