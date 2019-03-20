Волочкова потеряла ребенка из-за стресса

Коллаж РБК-Украина

Волочкова рассказала о том, как потеряла ребенка

Анастасия Волочкова рассказала о том, что в период своего романа с олигархом Сулейманом Керимовым у нее случился выкидыш из-за стресса. Об этом сообщают россСМИ.

В 25 лет Волочкова закрутила роман Сулейманом Керимовым, который на то время был уже женат. По словам скандальной балерины, ее отношения с олигархом длились три с половиной года.

Стоит отметить, что о причине расставания Волочкова рассказала только сейчас. По словам балерины, когда она жила вместе с Керимовым, то больше ни на кого не смотрела, но олигарх был очень ревнив.

"Когда я забеременела, он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но, если ты родишь ребенка, и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте", - рассказала балерина.

Она отметила, что когда услышала об этом, то у нее случился стресс. Волочкова потеряла сознание в балетном зале, после чего у нее произошел выкидыш.

Волочкова заявила, что сейчас она очень счастлива в новых отношениях, но своего избранника известная балерина не стремится афишировать.

Напомним, что Анастасию Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп, который она применила на своей фотографии с отдыха на Мальдивах. При этом Волочкову раскритиковали практически за все.

Ранее сообщалось о том, что Волочкова вызвала недоумение своим поведением на Мальдивах. Дело в том, что балерина делала снимки своего известного шпагата и снимала сторис в состоянии алкогольного опьянения.

Мы также писали о том, что Волочкова приняла решение навсегда переехать из России на Мальдивы.