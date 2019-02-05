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Как выборы повлияют на курс доллара в Украине: озвучен прогноз

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 10:33
Как выборы повлияют на курс доллара в Украине: озвучен прогноз
Фото: Курс доллара в Украине (РБК-Украина)
Катерина Гончарова
Корреспондент Styler и RBC-Lite

Сейчас Украина пытается уменьшить зависимость от МВФ и привлекать внимание инвесторов, говорит эксперт

Предвыборные процессы и сами выборы будут влиять на цены в магазинах. Но, прежде всего, выборы повлияют на курс доллара в Украине. Об этом в комментарии для Styler напомнил Алексей Дорошенко, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Как именно выборы повлияют на курс доллара?

По словам Алексея Дорошенко, сейчас мы видим, что НБУ предложил иностранцам другие инструменты. Например, ОВГЗ. Что это значит на практике?

"Это означает, что сейчас фактически мы пробуем уменьшить зависимость от МВФ и таким образом привлекать внимание инвесторов именно государственными бумагами. Это сейчас стабилизировало и даже улучшило курс национальной валюты. Но мы понимаем, что через 3-6 месяца эти бумаги будут продаваться иностранцами, и тогда курс доллара может вырасти. Или вырасти немножко, или существенно", - говорит он.

По словам эксперта, сказать точно, каким будет курс во время выборов, сейчас довольно сложно.

Как выборы повлияют на курс доллара в Украине: озвучен прогнозФото: Сейчас в Украине мы видим достаточно стабильный курс, говорит эксперт (РБК-Украина)

"С одной стороны видим, что курс хотят удержать стабильным. Стабильный курс – это залог стабилизации цен на услуги ЖКХ, на продукты, на товары. А с другой стороны, все говорят о плавающем курсе. Поэтому такие вещи – довольно тяжелые для поддержания", - пояснил он.

По словам Дорошенко, так или иначе, сейчас в Украине мы видим достаточно стабильный курс и достаточно низкую инфляцию.

"Инфляция будет ниже, чем в предыдущий год, но все же большей, чем заложено в бюджете 2019 года", - констатирует эксперт.

Напомним, ранее эксперт развенчал миф о средней зарплате в Украине.

Кроме того, эксперты рассказали, почему вырастут тарифы на газ и как при этом платить меньше.

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