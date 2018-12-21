Взорвали сеть: украинские пожарные сняли веселый новогодний клип

Видео: YouTube/Главное управление ГСЧС

Украинские пожарные из города Днепр сняли забавный клип, чтобы напомнить жителям страны о том, как нужно действовать в аварийных ситуациях. Соответствующее видео разместили на YouTube-канале главного управления ГСЧС.

Видео с днепровскими пожарными быстро стал популярным в интернете и буквально за два дня оно набрало несколько тысяч просмотров. Ролик называется "Новогодний вызов" и в нем рассказывается история о мальчике, который позвонил на горячую линию и сообщил о том, что елка горит.

Пожарные ГСЧС на кадрах видео танцуют и поют в процессе спасения елочки. Отмечается, что для записи песни и съемки видеоролика не приглашали профессиональных актеров, а все роли исполнили сами пожарные.

"В предпраздничное время помощники Святого Николая и Деда Мороза будут делать добрые дела в усиленном режиме. А для хорошего настроения посмотрите это видео от Службы спасения", – так подписали видео пожарные днепровского ГСЧС.

В комментариях пользователи отметили прекрасную работу пожарных и похвалили их за творческий потенциал.

"Какие творческие у нас спасатели!", "Очень класно", - написали комментаторы.

Скриншот комментариев (YouTube/Главное управление ГСЧС)

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