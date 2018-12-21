Підірвали мережу: українські пожежники зняли веселий новорічний кліп

Відео: YouTube/Головне управління ДСНС

Українські пожежники з міста Дніпро зняли кумедний кліп, щоб нагадати жителям країни про те, як потрібно діяти в аварійних ситуаціях. Відповідне відео розмістили на YouTube-каналі головного управління ДСНС.

Відео з дніпровськими пожежними швидко стало популярним в інтернеті і буквально за два дні воно набрало кілька тисяч переглядів. Ролик називається "Новорічний виклик" і в ньому розповідається історія про хлопчика, який зателефонував на гарячу лінію і повідомив про те, що ялинка горить.

Пожежні ДСНС на кадрах відео танцюють і співають в процесі порятунку ялинки. Наголошується, що для запису пісні та зйомки відеоролика не запрошували професійних акторів, а всі ролі виконали самі пожежники.

"У передсвятковий час помічники Святого Миколая та Діда Мороза будуть робити добрі справи в посиленому режимі. А для гарного настрою подивіться це відео від Служби порятунку", – так підписали відео пожежні дніпровського ДСНС.

У коментарях користувачі відзначили прекрасну роботу пожежників і похвалили їх за творчий потенціал.

"Які творчі у нас рятівники!", "Дуже класно", - написали коментуючі.

Скріншот коментарів (YouTube/Головне управління ДСНС)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що австралійські пожежні знялися в "гарячій" фотосесії.

А також розповідали про те, що у центрі Харкова з'явився гігантський святковий об'єкт.