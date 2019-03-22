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Зарабатывают миллионы: как украинцы наживаются на вырубке леса

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 14:08
Зарабатывают миллионы: как украинцы наживаются на вырубке леса
Фото: Вырубка леса в Украине (коллаж РБК-Украина)

Есть множество незаконных схем обогащения на нелегальной вырубке леса, говорит известный украинский ученый

Вырубка леса в Украине достигает все больших масштабов. Также, как известно, лес нелегально вывозят за границу.

Однако сейчас масштабы вывоза леса в Украине несколько меньше. Но то, что в последнее время стали вывозить меньше леса, известный украинский ученый, кандидат биологических наук Богдан Проць объясняет тем, что украинские политики и топ-чиновники находятся в ожидании выборов – президентских и парламентских.

"Я думаю, сказывается определенная критика, и влияет, конечно, период выборов. Во время выборов многие процессы замедляются, в том числе - этот. Для того, чтобы не было негатива, ряд процессов или замедлились, или затухли. Есть люди, которые управляют этими процессами. В дальнейшем все будет зависеть от того, кого выберут, как все будет", - говорит он.

Сейчас в этом смысле в Украине царит некоторая неопределенность. В разные периоды коррупционеры ведут себя по-разному, говорит ученый.

“Но в период хаоса всегда есть вероятность того, что нелегальный вывоз леса будет снова расти. Конечно, кто-то контролирует вывоз древесины за границу. Сейчас трудно сказать, как все будет. Скорее всего, будет негативно. Но может случиться по-разному, если будет политическая воля руководства государства по-настоящему бороться с нелегальными явлениями", – считает Богдан Проць.

Зарабатывают миллионы: как украинцы наживаются на вырубке лесаФото: Вырубка леса в Украине достигает поразительно крупных масштабов (pixabay.com)

По словам ученого, самая большая проблема во время вырубки – это коррупция. Одна из наиболее распространенных схем – занижение реального объема древесины, которая есть в лесу.

"Например, приходит комиссия на какую-то из территорий, ее представителям говорят: "Здесь есть 200 кубических метров древесины на одном гектаре леса". Комиссия фиксирует эти данные. А на самом деле там, скажем, 400 кубометров. Разница между 200 и 400 - просто исчезает: прибыль от продажи этой разницы идет в карманы. Это – лишь один из самых распространенных методов, которых на самом деле немало. По документам – все легально. Нужно очень тщательно считать объемы, чтобы это проследить. А при больших объемах это просто незаметно", - говорит он.

Коррупция есть не только на верхних эшелонах власти, но и внизу, констатирует ученый.

"Однако схемы сформированы именно наверху. Внизу преодолеть коррупцию было бы легко: для этого нужна надлежащая работа местных правоохранительных органов. Но, к сожалению, так не происходит. В целом сейчас тенденция - негативная с периодическими антикоррупционными мерами, которые длятся довольно долго (скорее, чтобы показать Евросоюзу, что такая борьба присутствует). Если мы возьмем для сравнения проблему вывоза леса два года назад, то да - есть положительные изменения: вывоз древесины уменьшился. Но я считаю, это только временный аспект, связанный с выборами. Чтобы не было негатива, шума в прессе, много таких вещей прекратились. Шум в прессе никому не нужен. Зато все заняты предвыборными обещаниями ", - обращает внимание Богдан Проць.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему много украинских сел оказались под угрозой исчезновения.

Также известный украинский ученый и исследователь дикой природы Игорь Загороднюк высказал мнение о том, что в Европе есть большой спрос на украинскую древесину даже во время действия моратория на вывоз леса.

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