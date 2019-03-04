Завышенные платежки: что делать и куда обращаться

Фото: Коммуналка в Украине (коллаж РБК-Украина)

Юрист объяснил, как действовать, когда в платежках получили непонятные дополнительные суммы, а услуги остались на том же уровне

С наступлением весны украинцы начали активно обсуждать вопрос, когда в большинстве городов Украины заканчивается отопительный сезон, которого ждут с нетерпением, ведь тогда платежки значительно подешевеют.

Между тем нередко случается так, когда в платежках украинцы обнаруживают дополнительные начисления за те услуги, которыми они не пользовались. Что делать, если такое произошло и куда обращаться? Ответ на этот вопрос в комментарии для Styler дает глава столичной юстиции Станислав Куценко.

По его словам, в первую очередь надо надо пойти в жилищно-эксплуатационную организацию, которая обслуживает дом, или в управляющую компанию.

Первый шаг – ЖЭК или управляющая компания

"Прежде всего, обращайтесь к тем, кто обслуживает ваш дом. Это первая инстанция, которая должна объяснить, почему были начислены дополнительные платежи, и дать пошаговое объяснение, почему появились такие цены, согласно каким законодательным актам они были начислены", - советует он.

Как известно, в этих службах не всегда адекватно реагируют на просьбы граждан аргументировать суммы, которые были выставлены в платежке. Однако именно к ним надо пойти в первую очередь, и много кому все же удается что-то успешно выяснить именно таким путем. Но если этого сделать не удается, то есть другой путь решить этот вопрос, говорит Станислав Куценко.

Фото: В первую очередь надо идти в ЖЭК или управляющую компанию, советует юрист (РБК-Украина)

Второй шаг – местная власть

Следующим шагом должно стать обращение к местным органам власти, говорит юрист.

"Если на ваши запросы у этих служб реакции нет, то можно обращаться в вышестоящие инстанции. Например, в городе Киеве это Киевская городская государственная администрация, в других городах это исполкомы местных советов. Эти инстанции после вашего обращения должны обязать управляющую компанию или жилищно-эксплуатационную организацию объяснить, почему именно такие тарифы были начислены", - говорит Станислав Куценко.

Вооружитесь поддержкой соседей

При этом можно воспользоваться также помощью соседей, если вам начислили дополнительные платежи, советует юрист.

"Если вы не довольны качеством предоставленных вам услуг, можно позвать, например, двух соседей, которые живут в же доме из других квартир. Если это частные дома, то позвать жителей соседних частных домов", - советует Куценко.

Можно совместно с ними составить акт о том, что услуги оказывают не на должном уровне.

"Например, укажите, что вы платите за горячую воду, вам пришел счет за горячее водоснабжение, а на самом деле у вас была только лишь холодная вода. Тогда совместно с соседями надо это замерить, зафиксировать, составить акт в произвольной форме. Можно составить акт на эксплуатационную организацию, на городскую власть. Там надо указать то, что услуги предоставляются на ненадлежащем уровне. Тогда эти документы надо отправить этим инстанциям", - добавляет он.

Фото: Если ЖЭК вопрос не решил, городская власть должна обязать его это сделать, говорит Станислав Куценко (РБК-Украина)

Что делать, когда говорят "это не наша ответственность"?

Часто бывает так, что в случае обращения граждан по вопросу неправильного начисления тарифов сотрудники служб перенаправляют в другие инстанции, говоря, что они за это не отвечают или уверяют, что решить этот вопрос не могут. Люди часами могут стоять в очереди к окну такой службы, а в конце им могут даже отказать принимать такую жалобу. К сожалению, такое случается во всем украинским городам довольно часто.

Станислав Куценко в таких случаях советует воспользоваться услугами юридической консультации, которые оказывают в Украине бесплатно. Там могут посоветовать, что делать, чтобы таких ситуаций не возникало.

"В Украине работают центры оказания правовой помощи под эгидой Министерства юстиции. По Украине их всего полтысячи. В частности, в Киеве работает четыре таких центра. Туда можно обратиться за бесплатной консультацией. Там расскажут алгоритм, что за чем делать, и посоветуют, что делать именно в том конкретном случае, который возник именно у вас", - обращает внимание Станислав Куценко.

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