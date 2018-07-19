Не Поперечный: выступавший в Крыму стендап-комик едет в Украину

Ваня Усович (фото: vk.com/vanya_usovich)

Юморист Ваня Усович планирует выступить в октябре в Киеве и Харькове

Популярный стендап-комик из Беларуси Ваня Усович выступит в Украине несмотря на то, что в 2016 году он посещал аннексированный Россией Крым.

Ваня Усович (фото: instagram.com/vanya.usovich)

Так, выступления юмориста, который живет на сегодняшний день в Москве, должны состояться сразу в двух украинских городах - Киеве и Харькове. Об этом свидетельствуют афиши мероприятий.

Скриншот (bilethouse.com)

6 и 7 октября Усович вместе со своим коллегой Славой Комиссаренко хотят представить "Большой Stand Up" в столичном Центральном Доме Офицеров ВСУ и Дворце студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого соответственно. Цены на билеты стартуют от 300 грн.

Афиша выступления Вани Усовича в Киеве

Афиша выступления Вани Усовича в Харькове

Как выяснил Styler, два года назад белорус вместе с рядом российских стендап-комиков выступали в аннексированном Крыму. Выступление, в котором приняли участие "специальные гости из телевизора" Ваня Усович, Идрак Мирзализаде, а также местные стендаперы, состоялось 15 сентября 2016 года в симферопольском баре TorTuga.

Скриншот (vk.com)

Скриншот (vk.com)

При этом выступление Усовича до последнего момента держалось в тайне. На афишах он значился как "Сюрприз". Сам юморист также не афишировал свою поездку на аннексированный полуостров и не публиковал фотоотчет с выступления.

Выступление Усовича в Крыму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Выступление Усовича в Крыму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Выступление Усовича в Крыму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Выступление Усовича в Крыму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Выступление Усовича в Крыму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Напомним, что ранее СБУ запретила въезд на территорию страны еще одному популярному стендап-комику Даниле Поперечному. Еще в мае у него должен был состояться концерт в Киеве, но его отменили. Как выяснилось позже, Поперечный в своих выступлениях рассказывал о "братском народе" и "единстве между русскими и украинцами". Также юморист заявил, что не ездит в Крым, потому что "не хочет, чтобы кое-кто вонял".

В сою очередь комик решил подать в суд на Украину.

"Мы подали в суд на Украину. Я сужусь, бл*дь, с целой страной из-за абсолютного нонсенса", - сказал он в одном из видео.

А недавно Styler писал о том, что в аннексированном Крыму "засветился" российский актер-либерал Константин Хабенский. Позже, к слову, он пополнил ряды "Миротворца".

Видео: РБК-Украина