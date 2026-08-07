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Вкусно 07 августа 2026, 15:55

Ажурные блины, которые не рвутся: рецепт с секретным ингредиентом для идеальных дырочек

Есть одна маленькая хитрость, благодаря которой блины получаются тонкими и эластичными
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Секрет идеальных ажурных блинчиков кроется не только в рецепте, но и в правильном тесте (Getty Images)
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Styler делится простым рецептом ажурных блинов, которые не рвутся во время жарки и получаются тонкими и нежными.

Приготовление тонких кружевных блинов кажутся сложными только на первый взгляд. На самом деле большинство неудач связано не с рецептом, а с несколькими мелочами, о которых часто забывают. Если знать один обычный секрет, тесто получится эластичным, а на поверхности покажутся прекрасные ажурные дырочки.

В чем секрет идеальных ажурных блинчиков

Главный секрет этого рецепта - кипяток, который добавляют в тесто в конце затворения. Именно он частично "заваривает" муку, делает тесто более эластичным и помогает блинам не рваться во время переворачивания.

Еще один важный нюанс - дать тесту отдохнуть 15-20 минут. За это время набухает клейковина, все ингредиенты хорошо сочетаются, а блины получаются ровными и легко снимаются со сковороды.

Обратите также внимание на такой момент: для того, чтобы появились характерные дырочки, тесто должно быть достаточно редким, но не водянистым.

Что нужно для приготовления:

  • 2 яйца;
  • 500 мл молока;
  • 180-200 г муки;
  • 200 мл кипятка;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • щепотка соли.

Секреты приготовления:

  • Взбить яйца с солью и сахаром до легкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте;
  • Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки;
  • После этого тонкой струйкой влейте кипяток, не прекращая перемешивать тесто;
  • В конце добавьте растительное масло;
  • Оставьте тесто примерно на 20 минут;
  • Хорошо разогрейте сковороду. Перед первым блином ее можно слегка смазать растительным маслом, дальше это обычно уже не нужно;
  • Наливайте небольшое количество теста и быстро распределяйте его по всей поверхности;
  • Жарьте примерно 40-60 секунд с одной стороны и еще 20-30 секунд - с другой.

Почему блины рвутся - самые распространенные ошибки

Даже хороший рецепт не спасет, если допустить несколько типичных ошибок.

Чаще блины рвутся из-за:

  • слишком густое или, наоборот, очень редкое тесто;
  • плохо разогретую сковороду;
  • избыток сахара в тесте;
  • спешка - если переворачивать блин до того, как его края начнут легко отставать;
  • недостаточное количество муки, из-за чего тесто не успевает "держать" форму.

Что еще поможет сделать блины идеальными

Опытные хозяйки советуют использовать яйца и молоко комнатной температуры - так тесто получается более однородным.

Если хотите получить еще больше ажурных дырочек, можно заменить часть молока сильно газированной минеральной водой. Пузырьки воздуха сделают тесто более легким, а блины - еще более кружевными.

Готовые блины лучше сразу складывать стопкой и накрывать полотенцем или крышкой. Так они будут дольше оставаться мягкими, эластичными и не пересохнут.

Именно сочетание кипятка, правильной консистенции теста и небольшого отдыха перед жаркой делает этот рецепт почти беспроигрышным. Даже если вы готовите ажурные блины впервые, они имеют все шансы получиться тонкими, нежными и без разрыва!

А каков ваш любимый рецепт блинов?

Напомним, как раньше Styler делился проверенным годами рецептом вкусного яблочного пирога.

Также напомним, как приготовить абрикосовый пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

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