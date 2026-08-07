Ажурные блины, которые не рвутся: рецепт с секретным ингредиентом для идеальных дырочек
Styler делится простым рецептом ажурных блинов, которые не рвутся во время жарки и получаются тонкими и нежными.
Приготовление тонких кружевных блинов кажутся сложными только на первый взгляд. На самом деле большинство неудач связано не с рецептом, а с несколькими мелочами, о которых часто забывают. Если знать один обычный секрет, тесто получится эластичным, а на поверхности покажутся прекрасные ажурные дырочки.
В чем секрет идеальных ажурных блинчиков
Главный секрет этого рецепта - кипяток, который добавляют в тесто в конце затворения. Именно он частично "заваривает" муку, делает тесто более эластичным и помогает блинам не рваться во время переворачивания.
Еще один важный нюанс - дать тесту отдохнуть 15-20 минут. За это время набухает клейковина, все ингредиенты хорошо сочетаются, а блины получаются ровными и легко снимаются со сковороды.
Обратите также внимание на такой момент: для того, чтобы появились характерные дырочки, тесто должно быть достаточно редким, но не водянистым.
Что нужно для приготовления:
- 2 яйца;
- 500 мл молока;
- 180-200 г муки;
- 200 мл кипятка;
- 2 столовых ложки масла;
- 1 столовая ложка сахара;
- щепотка соли.
Секреты приготовления:
- Взбить яйца с солью и сахаром до легкой пены. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте;
- Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовались комочки;
- После этого тонкой струйкой влейте кипяток, не прекращая перемешивать тесто;
- В конце добавьте растительное масло;
- Оставьте тесто примерно на 20 минут;
- Хорошо разогрейте сковороду. Перед первым блином ее можно слегка смазать растительным маслом, дальше это обычно уже не нужно;
- Наливайте небольшое количество теста и быстро распределяйте его по всей поверхности;
- Жарьте примерно 40-60 секунд с одной стороны и еще 20-30 секунд - с другой.
Почему блины рвутся - самые распространенные ошибки
Даже хороший рецепт не спасет, если допустить несколько типичных ошибок.
Чаще блины рвутся из-за:
- слишком густое или, наоборот, очень редкое тесто;
- плохо разогретую сковороду;
- избыток сахара в тесте;
- спешка - если переворачивать блин до того, как его края начнут легко отставать;
- недостаточное количество муки, из-за чего тесто не успевает "держать" форму.
Что еще поможет сделать блины идеальными
Опытные хозяйки советуют использовать яйца и молоко комнатной температуры - так тесто получается более однородным.
Если хотите получить еще больше ажурных дырочек, можно заменить часть молока сильно газированной минеральной водой. Пузырьки воздуха сделают тесто более легким, а блины - еще более кружевными.
Готовые блины лучше сразу складывать стопкой и накрывать полотенцем или крышкой. Так они будут дольше оставаться мягкими, эластичными и не пересохнут.
Именно сочетание кипятка, правильной консистенции теста и небольшого отдыха перед жаркой делает этот рецепт почти беспроигрышным. Даже если вы готовите ажурные блины впервые, они имеют все шансы получиться тонкими, нежными и без разрыва!
А каков ваш любимый рецепт блинов?
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