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Вкусно 17 августа 2026, 07:41

Нервный тонкий армянский лаваш: рецепт на сковородке только из 4 ингредиентов

Изделие получается очень тоненьким, эластичным и не рвется, если заворачивать в него начинку
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Вкусный лаваш можно приготовить на обычной сковороде (фото сгенерированное ИИ)
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Если магазинный лаваш постоянно рвется во время заворачивания начинки, попробуйте приготовить его самостоятельно. Для этого понадобятся только мука, горячая вода, соль и немного растительного масла.

Styler со ссылкой на видео блогерши Vika Yavorska на странице Facebook рассказывает, как сделать мягкий домашний лаваш, который не рвется и легко сворачивается в рулет.

Что нужно подготовить из ингредиентов:

  • 500 г муки;
  • 250 мл горячей воды;
  • 8 г соли - примерно 1,25 чайной ложки;
  • 10 г масла - около 2 чайных ложек.

(!) Обратите внимание, что количество муки может немного разниться, поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.

Как готовить - простой алгоритм действий

Смешайте муку с солью, влейте горячую воду и добавьте растительное масло. Замесите мягкое однородное тесто.

Разделите его на небольшие части и сформуйте шарики. Каждый шарик нужно очень тонко раскатать - это один из главных секретов эластичного лаваша.

Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте лепешки на умеренном огне с обеих сторон. Не пересушивайте их, иначе лаваш станет ломким.

Еще один важный момент: готовые лепешки сразу накрывайте хорошо влажным, но отжатым полотенцем. Это поможет им остаться мягкими и эластичными.

После охлаждения лаваш можно использовать для шаурмы, домашних рулетов, тако или других блюд с начинкой.

А если приготовили много, дайте лепешкам полностью остыть, разделите на порции и заморозьте.

Приятного аппетита!

Напомним, как раньше мы делились вкусным рецептом пикантного салата, который можно приготовить как на праздник, так и на каждый день.

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