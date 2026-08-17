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Смачно 17 серпня 2026, 07:41

Тонкий вірменський лаваш, який не рветься: рецепт на сковорідці лише з 4 інгредієнтів

Виріб виходить дуже тоненьким, еластичним і не рветься, якщо загортати у нього начинку
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Смачний лаваш можна приготувати на звичайній сковорідці (фото згенероване ШІ)
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Якщо магазинний лаваш постійно рветься під час загортання начинки, спробуйте приготувати його самостійно. Для цього знадобляться лише борошно, гаряча вода, сіль та трохи олії.

Styler з посиланням на відео блогерки Vika Yavorska на сторінці у Facebook розповідає, як зробити м'який домашній лаваш, який не рветься та легко згортається в рулет.

Що потрібно підготувати з інгредієнтів:

  • 500 г борошна;
  • 250 мл гарячої води;
  • 8 г солі - приблизно 1,25 чайної ложки;
  • 10 г олії - близько 2 чайних ложок.

(!) Зверніть увагу, що кількість борошна може трохи відрізнятися, тому орієнтуйтеся на консистенцію тіста.

Як готувати - простий алгоритм дій

Змішайте борошно із сіллю, влийте гарячу воду та додайте олію. Замісіть м'яке однорідне тісто.

Розділіть його на невеликі частини та сформуйте кульки. Кожну кульку потрібно дуже тонко розкачати - це один із головних секретів еластичного лаваша.

Розігрійте суху сковороду та обсмажуйте коржі на помірному вогні з обох боків. Не пересушуйте їх, інакше лаваш стане ламким.

Ще один важливий момент: готові коржі одразу накривайте добре вологим, але віджатим рушником. Це допоможе їм залишитися м'якими й еластичними.

Після охолодження лаваш можна використовувати для шаурми, домашніх рулетів, тако або інших страв із начинкою.

А якщо приготували забагато, дайте коржам повністю охолонути, розділіть на порції та заморозьте.

Смачного!

Нагадаємо, як раніше ми ділилися смачним рецептом пікантного салату, який можна приготувати як на свято, так і на щодень.

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