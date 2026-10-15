"Холостячка-2027": Антонина Хижняк стала новой героиней реалити (видео)

Антонина Хижняк - новая "Холостячка"

В команде проекта актрису назвали одной из самых ярких представительниц украинского кино и отметили ее чувство юмора и прямолинейность. Особую популярность Хижняк принесла роль Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", а ее реплики зрители часто цитируют.

По словам авторов публикации, актриса знает, чего хочет от отношений, и не готова соглашаться на меньше, чем настоящая любовь. В ее жизни уже есть большая любовь - сын, однако теперь она готова впустить в свое сердце мужчину.

В проекте также подчеркнули, что Хижняк ценит искренность и не собирается притворяться чувством ради чужого самолюбия. Она стремится быть собой, говорить прямо и строить отношения без игры и подстраивания.

Мужчин, которым симпатичная актриса, близкое ее чувство юмора и готовые к откровенности в отношениях, пригласили заполнять анкеты на сайте СТБ.

Что известно о бывших актрисы: браке, сыне и романе с коллегой

Хижняк была замужем за актером Андреем Якушевым. В 2017 году у них родился сын Максим, однако в конце 2019-го супруги расстались.

Актриса объясняла, что со временем между ними стало меньше тепла, взаимопонимания и откровенных разговоров. Позже она также признавалась, что пыталась быть идеальной женой, подстраивалась под мужа и не всегда позволяла себе быть собой. После разрыва бывшие супруги сохранили хорошее общение ради воспитания сына.

Впоследствии в жизни Хижняка появился актер Александр Боднар, с которым она познакомилась на съемках сериала "Слід". В 2022 году актриса рассказывала, что они вместе уже около двух лет. По ее словам, сначала она не спешила начинать новые отношения после развода, но затем оценила заботу и поддержку коллеги. В частности, Боднарь помогал ей восстанавливаться после перелома ноги.

Антонина Хижняк с Александром Бондарем (фото: instagram.com/tonya_actress)

Их роман длился около трех с половиной лет, однако осенью 2023 пара разошлась. Хижняк сообщала, что именно она стала инициатором разрыва и намекала, что они с партнером по-разному видели дальнейшее развитие отношений.

Позже актриса говорила, что этот опыт помог ей переосмыслить собственное поведение и лучше понять себя. В то же время она осторожнее относится к публичным разговорам о личной жизни и предпочитает не раскрывать подробности новых отношений.

Что Антонина Хижняк раньше говорила о "Холостячке"

Что касается возможности принимать участие в романтическом реалити, то актриса ранее уже комментировала в одном из своих интервью. Хижняк рассказывала о личной жизни и объясняла, что пока не находится в активном поиске отношений.

В то же время она не исключала предложения поучаствовать в шоу. По словам актрисы, если бы ей предложили стать героиней "Холостячки", она могла бы рассмотреть такой вариант.

Что о новой "Холостячке" говорил Григорий Решетник

Ведущий романтического реалити ранее уже успел заинтриговать словами о новом сезоне. Ими Решетник поделился в интервью на YouTube канале Wave РБК-Украина, текстовая версия которого вышла и на Styler: "Это настоящие чувства". Григорий Решетник о феномене "Холостяка", воспитании сыновей и репутации в Украине.

"Мы думаем над этим, активно думаем над "Холостячкой". Чувствуем запрос у зрителей, и хочется вернуть этот проект, ведь он был достаточно узнаваем и популярен среди зрителей. Работаем над этим. Хочется, во-первых, найти лучшую героиню", - рассказывал Григорий.

Когда стартует новый сезон "Холостяк 2026"

Пока в Сети обсуждают возможное участие Антонины Хижняк в "Холостячке", СТБ готовит премьеру 15 сезона "Холостяка". Как сообщили в пресс-службе канала, первый выпуск выйдет 16 октября в 19:00. Главным героем стал украинский баскетболист и бывший игрок NBA Вячеслав Кравцов.

"Я уже три года без отношений. Хочу найти женщину, с которой я могу провести и разделить свою жизнь. Поэтому я здесь", - пояснил он.

На первой вечеринке Кравцов познакомится с участниками. По крайней мере, для одной из них эта встреча станет продолжением истории, которая началась еще до съемок. Сам баскетболист признался, что ему трудно вспомнить, когда в последний раз он так сильно волновался.