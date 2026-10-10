Блогерша Скальницкая показала признание экс-супруга и объяснила, почему не хочет его сажать (видео)

Экс-супруг Скальницкой признал, что брал ее деньги

В своем видео Анастасия показала запись с признанием Богдана. На нем он говорит, что использовал деньги бывшей жены, признавая собственную вину.

"Я давал деньги, просто под именем своих - это были Настины деньги. Я обманывал свою Настю. За эти измены, за эти гульки - я согласен. Я, как нормальный порядочный человек, поверьте, всю ситуацию я понимаю. То, что я сделал, я тоже понимаю", - сказал Богдан.

Он также возразил, что речь шла о мошеннических схемах и назвал свои действия личной ошибкой, за которую готов отвечать.

"Тупо мой деб*л*зм - это не схемы никакие, поверьте. Это просто урод я - все, я это признал. Убил просто отношение человека, который действительно ко мне относился... и так ко мне никто не будет относиться. Я все понимаю. Я не мошенник. Я сделал то, за что я буду отвечать всю жизнь", - заявил он.

В другой части записи Богдан также объяснил, что брал деньги Анастасии на строительство со счетов ее цветочного бизнеса - Fressia, однако впоследствии возвращал их. Он также подчеркнул, что раньше помогал жене в работе.

"Когда Настя говорит, что это схемы... Ну, это не так. Я ведь тоже всю жизнь ей помогал. Она там что-то придумала, я там езжу, что-то делаю, помогаю, разгружаю... Понятно, что я натворил всякого", - сказал Богдан.

Он добавил, что понимает образ бывшей жены и считает собственные поступки неприемлемыми.

Почему Анастасия доверяла Богдану

Отдельно Скальницкая ответила на упреки пользователей сети и публичных людей, которые удивлялись, как она могла доверять бывшему мужу.

Чтобы объяснить свою позицию, блогерша показала личную переписку с Богданом. По ее словам, после случившегося он просил прощения, со слезами говорил о раскаянии, обещал измениться и исправить ситуацию. Также он отмечал, что не сможет жить без детей.

Анастасия объяснила, что именно эти слова заставляли ее верить в искренность бывшего супруга.

"Как можно было ему не поверить, если я его еще очень сильно любила? У меня и мысли не появлялось, что он может врать. Тем более у нас был с ним ребенок", - рассказала она.

Блогерша также призналась, что ее слабое место - когда на жалость давят близкие люди. На работе, по ее словам, действуют другие правила и субординация, а в отношениях все гораздо сложнее.

Почему Скальницкая вынесла скандал на публику

Анастасия подчеркнула, что до последнего не хотела рассказывать о личном в целом. Однако впоследствии поняла, что ее молчание стало восприниматься как подтверждение чужой версии событий.

"Я до последнего не хотела выносить все в публичное пространство. Но в какой-то момент мое молчание стали воспринимать как подтверждение чужой версии событий", – пояснила блогерша.

В то же время, она откровенно призналась, что первое видео опубликовала на эмоциях и хотела таким образом отомстить бывшему мужу.

"Почему я выложила первое видео? Это была месть ему, потому что моя медийность - единственный путь, как я могла ответить ему. Мне было очень больно. А сейчас мне еще больнее", - сказала Скальницкая.

По словам Насти, она не стремится выставлять себя жертвой, а хочет рассказать все так, как было и быть услышанной.

"Я одна. Я женщина, у которой есть двое детей, которых я держу, воспитываю и обеспечиваю. Я не хотела делать из этого сериал. Мне просто хотелось выговориться, хотелось, чтобы меня послушали и поддержали", - пояснила она.

Почему Скальницкая не хочет тюрьмы для экс-супруга

Несмотря на конфликт с Богданом, Анастасия заявила, что не хочет добиваться его заключения. Свою позицию она объяснила тем, что он остается отцом ребенка.

"Почему я не посажу его в тюрьму? Потому что это отец моего ребенка. Пусть он с этим живет", - сказала блогерша.

Скальницкая также рассказала о разговоре с бывшим мужем. По ее словам, Богдан говорил, что он уничтожил его как человека, однако Анастасия ответила, что он просто вернулся к своей предыдущей жизни.

В конце видео блогерша призналась, что в дальнейшем будет осторожнее в отношениях и будет тщательнее проверять информацию, прежде чем кому-то доверять.

"В дальнейшем я буду проверять всю информацию и не буду уже так легко доверять. Особенно мужчинам", - подытожила Настя.

Скандал с разводом Скальницкой

В начале сентября 2026 года Анастасия Скальницкая сообщила о разводе с Богданом после трех лет брака. Впоследствии она публично обвинила бывшего мужа в изменах и финансовых махинациях, заявив о долгах бизнеса более чем на миллион гривен и деньги, которые, по ее словам, он брал у нее.

История вызвала бурное обсуждение в сети. Часть пользователей поддержала блоггер, другие поставили под сомнение ее слова и спрашивали, почему она раньше доверяла мужу и не проверяла финансовые вопросы.

К дискуссии присоединилась Екатерина Остапчук, которая задала вопрос об отдельных обстоятельствах истории. Юля Верба также отреагировала на сравнение ее брака с Скальницкой и подчеркнула, что финансовые вопросы в отношениях следует проверять заранее.