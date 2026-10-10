Блогерка Скальницька оприлюднила зізнання ексчоловіка та пояснила, чому не хоче його саджати (відео)

Ексчоловік Скальницької визнав, що брав її гроші

У своєму відео Анастасія показала запис із зізнанням Богдана. На ньому він говорить, що використовував гроші колишньої дружини, водночас визнаючи власну провину.

"Я давав гроші, просто під іменем своїх - це були Настіни гроші. Я обманював свою Настю. За ці зради, за ці гулянки - я згоден. Я, як нормальна порядна людина, повірте, всю ситуацію я розумію. Те, що я зробив, я також розумію", - сказав Богдан.

Він також заперечив, що йшлося про шахрайські схеми, та назвав свої дії особистою помилкою, за яку готовий відповідати.

"Тупо мій деб*л*зм - це не схеми ніякі, повірте. Це просто урод я - все, я це визнав. Вбив просто відношення людини, яка дійсно до мене відносилася... і так до мене ніхто не буде відноситись. Я все розумію. Я не шахрай. Я зробив те, за що я буду відповідати все життя", - заявив він.

В іншій частині запису Богдан також пояснив, що брав гроші Анастасії на будівництво з рахунків її квіткового бізнесу - Fressia, проте згодом повертав їх. Він також наголосив, що раніше допомагав дружині в роботі.

"Коли Настя каже, що це схеми... Ну, це не так. Я ж також все життя їй допомагав. Вона там щось придумала, я там їжджу, щось роблю, допомагаю, розвантажую... Зрозуміло, що я наробив всякого", - сказав Богдан.

Він додав, що розуміє образу колишньої дружини та вважає власні вчинки неприйнятними.

Чому Анастасія довіряла Богдану

Окремо Скальницька відповіла на закиди користувачів мережі та публічних людей, які дивувалися, як вона могла довіряти колишньому чоловікові.

Щоб пояснити свою позицію, блогерка показала особисте листування з Богданом. За її словами, після того, що сталося, він просив вибачення, зі сльозами говорив про каяття, обіцяв змінитися та виправити ситуацію. Також він наголошував, що не зможе жити без дітей.

Анастасія пояснила, що саме ці слова змушували її вірити в щирість колишнього чоловіка.

"Як можна було йому не повірити, якщо я його ще й дуже сильно любила? У мене і думки не з'являлося, що він може брехати. Тим паче у нас була з ним дитина", - розповіла вона.

Блогерка також зізналася, що її слабке місце - коли на жалість тиснуть близькі люди. На роботі, за її словами, діють інші правила та субординація, а у стосунках усе набагато складніше.

Чому Скальницька винесла скандал у публічний простір

Анастасія наголосила, що до останнього не хотіла розповідати про особисте на загал. Однак згодом зрозуміла, що її мовчання почали сприймати як підтвердження чужої версії подій.

"Я до останнього не хотіла виносити все у публічний простір. Але в якийсь момент моє мовчання стали сприймати як підтвердження чужої версії подій", - пояснила блогерка.

Водночас вона відверто зізналася, що перше відео опублікувала на емоціях і хотіла таким чином помститися колишньому чоловікові.

"Чому я виклала перше відео? Це була помста йому, бо моя медійність - єдиний шлях, як я могла відповісти йому. Мені було дуже боляче. А зараз мені ще більш боляче", - сказала Скальницька.

За словами Насті, вона не прагне виставляти себе жертвою, а хоче розповісти все так, як було, і бути почутою.

"Я одна. Я жінка, у якої є двоє дітей, яких я утримую, виховую і забезпечую. Я не хотіла робити з цього серіал. Мені просто хотілося виговоритися, хотілося, щоб мене послухали і підтримали", - пояснила вона.

Чому блогерка не хоче ув'язнення для ексчоловіка

Попри конфлікт із Богданом, Анастасія заявила, що не хоче домагатися його ув'язнення. Свою позицію вона пояснила тим, що він залишається батьком її дитини.

"Чому я не посаджу його у в'язницю? Бо це батько моєї дитини. Нехай він із цим живе", - сказала блогерка.

Скальницька також розповіла про розмову з колишнім чоловіком. За її словами, Богдан говорив, що вона знищила його як людину, однак Анастасія відповіла, що він просто повернувся до свого попереднього життя.

Наприкінці відео блогерка зізналася, що надалі буде обережнішою у стосунках і ретельніше перевірятиме інформацію, перш ніж комусь довіряти.

"У подальшому я буду перевіряти всю інформацію і не буду вже так легко довіряти. Особливо чоловікам", - підсумувала Настя.

Скандал із розлученням Скальницької

На початку вересня 2026 року Анастасія Скальницька повідомила про розлучення з Богданом після трьох років шлюбу. Згодом вона публічно звинуватила колишнього чоловіка в зрадах і фінансових махінаціях, заявивши про борги бізнесу на понад мільйон гривень та гроші, які, за її словами, він брав у неї.

Історія викликала бурхливе обговорення в мережі. Частина користувачів підтримала блогерку, інші поставили під сумнів її слова та запитували, чому вона раніше довіряла чоловікові й не перевіряла фінансові питання.

До дискусії долучилася Катерина Остапчук, яка поставила запитання щодо окремих обставин історії. Юля Верба також відреагувала на порівняння її шлюбу з ситуацією Скальницької та наголосила, що фінансові питання у стосунках варто перевіряти заздалегідь.